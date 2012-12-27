港报社评: 安倍政经冒险,中日变局诡谲--信报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
安倍晋三再度出任日本首相,昨天也定出了新内阁人选.面对中日关系倒退风险升温、国内经济萎靡不振,安倍的内阁能否化危为安,缓解东亚紧张局势、扭转经济颓局,目前未能论断,但从他今回的政治与经济政策主张充满了浓烈的、也令东亚国家不安的色彩.
安倍决意再大举扩大政策规模,无疑是孤注一掷的冒险行为.日圆持续贬值,势必燃起国际间货币战的风险.在外交上,在日美同盟战略下,安倍口头表示重视改善中日关系,但在钓鱼岛主权争端上却强调无谈判空间,显露出政客谋诈的两面本色.
目前,日本通过强硬对华,把钓鱼岛主权争端推向战争风险边缘,露出把日美军事联盟綑绑起来之心.在这种美日防卫结构下,安倍推动修改和平宪法,无疑可增加消弭美方阻力的有利条件.虽然重申美国对钓鱼岛主权谁属不设立场,却白纸黑字承认日本对钓鱼岛拥有行政管辖权,令日本增加实质性控制钓鱼岛的声称法理基础.
如此形势下,中国海洋局恐怕会继续派遣巡逻机进入钓鱼岛空域,以撕破日本实质性控岛的"事实",日方派战机升空驱逐,使两国军事冲突风险有增无减.在新内阁中,防卫相由对华强硬的"鹰派"小野寺五典担任,可见安倍始终无法摆脱日美联手以制衡中国崛起的意识,使战略互惠关系沦为空谈.
如今安倍重掌权力,在日本萎靡不振下,采取政治与经济的政策冒险行为,不仅令东亚地缘政治潜伏动荡隐忧.也令中日外交变局更形波谲云诡,双边关系不易稳定.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI