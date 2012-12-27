港报社评: 安倍政经冒险,中日变局诡谲--信报12月27日

安倍晋三再度出任日本首相,昨天也定出了新内阁人选.面对中日关系倒退风险升温、国内经济萎靡不振,安倍的内阁能否化危为安,缓解东亚紧张局势、扭转经济颓局,目前未能论断,但从他今回的政治与经济政策主张充满了浓烈的、也令东亚国家不安的色彩.

安倍决意再大举扩大政策规模,无疑是孤注一掷的冒险行为.日圆持续贬值,势必燃起国际间货币战的风险.在外交上,在日美同盟战略下,安倍口头表示重视改善中日关系,但在钓鱼岛主权争端上却强调无谈判空间,显露出政客谋诈的两面本色.

目前,日本通过强硬对华,把钓鱼岛主权争端推向战争风险边缘,露出把日美军事联盟綑绑起来之心.在这种美日防卫结构下,安倍推动修改和平宪法,无疑可增加消弭美方阻力的有利条件.虽然重申美国对钓鱼岛主权谁属不设立场,却白纸黑字承认日本对钓鱼岛拥有行政管辖权,令日本增加实质性控制钓鱼岛的声称法理基础.

如此形势下,中国海洋局恐怕会继续派遣巡逻机进入钓鱼岛空域,以撕破日本实质性控岛的"事实",日方派战机升空驱逐,使两国军事冲突风险有增无减.在新内阁中,防卫相由对华强硬的"鹰派"小野寺五典担任,可见安倍始终无法摆脱日美联手以制衡中国崛起的意识,使战略互惠关系沦为空谈.

如今安倍重掌权力,在日本萎靡不振下,采取政治与经济的政策冒险行为,不仅令东亚地缘政治潜伏动荡隐忧.也令中日外交变局更形波谲云诡,双边关系不易稳定.