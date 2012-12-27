中国个股: 德豪润达收购雷士照明20%股权,并拟定向增发筹资

路透上海12月27日 - 今年颇受关注的雷士照明 控制权之争近日又有新进展,中国大型LED照明产品生产商--德豪润达 称,已斥资16.5亿港元购入雷士照明20%股权,成为最大单一股东,公司还计划向雷士照明创始人吴长江等增发股票筹资.

公告显示,德豪润达香港子公司近日在以场内和场外交易方式购入雷士照明2亿6,038万股,占后者总股本8.24%,交易金额为7.035亿港元;周三公司与吴长江所控制公司签约,受让后者持有的3亿7,292.1万股,占总股本11.81%,交易单价为2.55港元/股,交易总价为9.51亿港元.

收购后,德豪润达合计持有雷士照明20.05%股权,成为其第一大股东,并将进入后者董事会.而吴长江仍持有雷士照明6.79%股权,其承诺授予德豪润达对于这些股份的优先受让权.未来在德豪润达认为合适的任何时候,以每股2.95港元受让该部分股权.

公告称,德豪润达收购雷士照明股权的目的是寻求与雷士照明的战略合作,利用双方各自的优势做大做强LED照明产业,并非简单的获取二级市场差价的证券投资行为.

为配合上述收购,德豪润达周四亦公布其定向增发方案,拟向现有大股东芜湖德豪投资和吴长江分别增发1亿股和1.3亿股,每股5.86元,募集不超过13.478亿元人民币资金.若增发完成,芜湖德豪投资持股增至24.73%,仍为第一大股东.

今年来,由于吴长江与雷士照明大股东赛富亚洲的代表,公司董事阎焱等在公司治理等理念不合,双方矛盾公开化,吴长江被公司董事会免去董事长及首席执行官职务.但因雷士照明部分员工以罢工等形式支持吴长江,公司创始人方与资本力量的斗争升级,雷士照明的经营近阶段已受到较大的影响.