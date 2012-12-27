中国个股: 德豪润达收购雷士照明20%股权,并拟定向增发筹资

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海12月27日 - 今年颇受关注的雷士照明 控制权之争近日又有新进展,中国大型LED照明产品生产商--德豪润达 称,已斥资16.5亿港元购入雷士照明20%股权,成为最大单一股东,公司还计划向雷士照明创始人吴长江等增发股票筹资.
公告显示,德豪润达香港子公司近日在以场内和场外交易方式购入雷士照明2亿6,038万股,占后者总股本8.24%,交易金额为7.035亿港元;周三公司与吴长江所控制公司签约,受让后者持有的3亿7,292.1万股,占总股本11.81%,交易单价为2.55港元/股,交易总价为9.51亿港元.
收购后,德豪润达合计持有雷士照明20.05%股权,成为其第一大股东,并将进入后者董事会.而吴长江仍持有雷士照明6.79%股权,其承诺授予德豪润达对于这些股份的优先受让权.未来在德豪润达认为合适的任何时候,以每股2.95港元受让该部分股权.
公告称,德豪润达收购雷士照明股权的目的是寻求与雷士照明的战略合作,利用双方各自的优势做大做强LED照明产业,并非简单的获取二级市场差价的证券投资行为.
为配合上述收购,德豪润达周四亦公布其定向增发方案,拟向现有大股东芜湖德豪投资和吴长江分别增发1亿股和1.3亿股,每股5.86元,募集不超过13.478亿元人民币资金.若增发完成,芜湖德豪投资持股增至24.73%,仍为第一大股东.
今年来,由于吴长江与雷士照明大股东赛富亚洲的代表,公司董事阎焱等在公司治理等理念不合,双方矛盾公开化,吴长江被公司董事会免去董事长及首席执行官职务.但因雷士照明部分员工以罢工等形式支持吴长江,公司创始人方与资本力量的斗争升级,雷士照明的经营近阶段已受到较大的影响.
雷士照明周四早盘报2.41港元,涨2.12%;德豪润达则报8元,涨2.96%.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI