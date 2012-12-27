港报社评: 安倍投机取巧,北京两手制衡--经济日报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
鹰派色彩浓厚的安倍晋三昨就任日本首相,并委任多名鹰派人物入阁,外界忧中日关系再恶化,惟他亦藉会见中国大使等向北京释善意.此显露安倍爱玩两面手法的投机特质,北京若能巧用萝卜与棍棒,将有利稳住中日关系.
自民党党魁安倍昨就任首相后随即公布内阁名单,多个要职由鹰派出掌.与此同时,安倍又向北京释善意,如暂不履行向钓岛派员长驻的竞选承诺、并在就任前会见中国驻日大使程永华等,欲修补已趋撕裂的中日关系.
此一方面反映安倍骨子里是鹰派,中长期而言,中日就领土、历史等爆纠纷恐难避免.但此亦反映安倍是投机主义者,故冀缓和中日紧张关系,借中国经济东风为日本经济保暖,并回馈大力支持自民党回朝的财团金主.
不少日本民众与商界欲藉政党轮替改善中日政治关系,促经济关系破冰.故中国若有条件地为日企提供经济诱因,可望推动他们为保自身利益,倒逼安倍维持中日关系稳定.
政治上,中国应挥动棍棒.就如钓岛争议,中国摆出国家核心利益不容侵犯的强硬姿态,彰示一旦日本越界中国必将加码反制.中国近期就加派海洋局飞机在钓岛空域低飞,就是要警告日本若再不知进退后果严重. 中国真正对手是美国,故最终关键还是北京能否亦对美国软硬兼施,令美国不敢纵容日本造次.在此新棋局下,中日再爆大规模冲突的机会应不高,但中日基本分歧根深柢固,未来两国摩擦恐难止息,此将是习李新领导层外交手腕的一大考验.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI