港报社评: 安倍投机取巧,北京两手制衡--经济日报12月27日

鹰派色彩浓厚的安倍晋三昨就任日本首相,并委任多名鹰派人物入阁,外界忧中日关系再恶化,惟他亦藉会见中国大使等向北京释善意.此显露安倍爱玩两面手法的投机特质,北京若能巧用萝卜与棍棒,将有利稳住中日关系.

自民党党魁安倍昨就任首相后随即公布内阁名单,多个要职由鹰派出掌.与此同时,安倍又向北京释善意,如暂不履行向钓岛派员长驻的竞选承诺、并在就任前会见中国驻日大使程永华等,欲修补已趋撕裂的中日关系.

此一方面反映安倍骨子里是鹰派,中长期而言,中日就领土、历史等爆纠纷恐难避免.但此亦反映安倍是投机主义者,故冀缓和中日紧张关系,借中国经济东风为日本经济保暖,并回馈大力支持自民党回朝的财团金主.

不少日本民众与商界欲藉政党轮替改善中日政治关系,促经济关系破冰.故中国若有条件地为日企提供经济诱因,可望推动他们为保自身利益,倒逼安倍维持中日关系稳定.

政治上,中国应挥动棍棒.就如钓岛争议,中国摆出国家核心利益不容侵犯的强硬姿态,彰示一旦日本越界中国必将加码反制.中国近期就加派海洋局飞机在钓岛空域低飞,就是要警告日本若再不知进退后果严重. 中国真正对手是美国,故最终关键还是北京能否亦对美国软硬兼施,令美国不敢纵容日本造次.在此新棋局下,中日再爆大规模冲突的机会应不高,但中日基本分歧根深柢固,未来两国摩擦恐难止息,此将是习李新领导层外交手腕的一大考验.