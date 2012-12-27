中国经济: 1-11月份全国规模以上工业企业实现利润同比增3%--统计局

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透北京12月27日 - 中国国家统计局周四公布,1-11月份全国规模以上工业企业实现利润46,625亿元,同比增长3%.11月当月实现利润6,385亿元人民币,同比增长22.8%.
1-11月份在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润12,585亿元,同比下降6.2%;集体企业实现利润711亿元,同比增长8.9%;股份制企业实现利润27,304亿元,同比增长4.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润10,731亿元,同比下降6.3%;私营企业实现利润14,946亿元,同比增长18%.
在41个工业大类行业中,30个行业利润同比增长,10个行业同比下降,1个行业继续亏损,为石油加工、炼焦和核燃料加工业亏损同比增长4.1倍.(完)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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