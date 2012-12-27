中国经济: 1-11月份全国规模以上工业企业实现利润同比增3%--统计局

1-11月份在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润12,585亿元,同比下降6.2%;集体企业实现利润711亿元,同比增长8.9%;股份制企业实现利润27,304亿元,同比增长4.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润10,731亿元,同比下降6.3%;私营企业实现利润14,946亿元,同比增长18%.

在41个工业大类行业中,30个行业利润同比增长,10个行业同比下降,1个行业继续亏损,为石油加工、炼焦和核燃料加工业亏损同比增长4.1倍.(完)