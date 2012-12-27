《全球主要央行动态》--12月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月20日-12月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管委魏德曼在接受一个采访时表示,由于缺乏让渡国家主权的政治意愿,他认为在迈向欧洲财政联盟方面不会有什么进展.魏德曼还对忽视财政联盟涉及的主权问题而发生风险提出警告,称若责任和控制权无法恰当匹配,或将破坏整个货币联盟.

**日韩**

日本央行总裁白川方明周四表示,在考量物价目标时,必须确保政策灵活性,央行不会购买债券以进行债务货币化.他并称,1月将讨论物价目标是否有检讨空间,必须考虑日本通胀水平长期处于低位的事实,要抗击通缩也需要政府做出放松监管等努力.

日本央行会议记录显示,央行官员早在11月会议上就已讨论了多种选项,例如无上限购买资产.这说明他们在那时就已经倾向于针对不断恶化的经济前景采取行动.该央行在11月会议上按兵不动,但在随后的12月会议中放宽政策,以应对即将上台的首相安倍晋三对其施加的巨大压力.安倍晋三呼吁央行采取更大胆的行动抗击通缩.

韩国央行周四称,当前将关注支持经济增长,但指出韩国经济复苏将缓慢.央行在2013年政策声明中称,"因经济增长持续低迷,央行目前将着重于确保经济增长潜力不受损."韩国央行今年已经在7月和10月两次降息.

**中国**