《全球主要央行动态》--12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
以下所列为上周四下午至本周四上午(12月20日-12月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.
**欧洲**
欧洲央行(ECB)管委魏德曼在接受一个采访时表示,由于缺乏让渡国家主权的政治意愿,他认为在迈向欧洲财政联盟方面不会有什么进展.魏德曼还对忽视财政联盟涉及的主权问题而发生风险提出警告,称若责任和控制权无法恰当匹配,或将破坏整个货币联盟.
**日韩**
日本央行总裁白川方明周四表示,在考量物价目标时,必须确保政策灵活性,央行不会购买债券以进行债务货币化.他并称,1月将讨论物价目标是否有检讨空间,必须考虑日本通胀水平长期处于低位的事实,要抗击通缩也需要政府做出放松监管等努力.
日本央行会议记录显示,央行官员早在11月会议上就已讨论了多种选项,例如无上限购买资产.这说明他们在那时就已经倾向于针对不断恶化的经济前景采取行动.该央行在11月会议上按兵不动,但在随后的12月会议中放宽政策,以应对即将上台的首相安倍晋三对其施加的巨大压力.安倍晋三呼吁央行采取更大胆的行动抗击通缩.
韩国央行周四称,当前将关注支持经济增长,但指出韩国经济复苏将缓慢.央行在2013年政策声明中称,"因经济增长持续低迷,央行目前将着重于确保经济增长潜力不受损."韩国央行今年已经在7月和10月两次降息.
**中国**
中国央行官员撰文章建议,中国稳健的货币政策宜稳中偏紧,M2作为当前宏观调控目标应适度下调,与经济平稳较快增长的需要,货币投放渠道的变化和金融创新的发展相适应.文章分析指出,从国际比较看,多年的货币高增长使中国M2与GDP的比值达1.8,不但高于已经完成货币化进程的发达国家,也高于正处于货币化进程中的发展中国家.未来长期通胀压力较大,对货币供给的控制不应放松. (完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI