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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:36 BJT

****《港报快速浏览》--12月27日报摘,社评及财经评论****

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 ---------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报12月27日                                     
 《香港报摘》--经济日报12月27日                                 
 《香港报摘》--其他报纸重要消息12月27日                         
 -----------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 总结失败经验,改善就业计画--星岛日报1                 
 2月27日                                         
 港报社评: 双管齐下,纾缓晚间急症压力--文汇报12                  
 月27日                                          
 港报社评: 改革不可能一蹴而就,惟要让人民看到希                  
 望--明报12月27日                                
 港报社评: 安倍政经冒险,中日变局诡谲--信报12月2                 
 7日                                             
 港报社评: 安倍投机取巧,北京两手制衡--经济日报1                 
 2月27日                                         
 ---------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 美楼市复苏的希望--信报12月27日                   
 港报财经评论: A股预期见底,内险首选国寿--经济日                 
 报12月27日                                      
 -----------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                      
 台湾报摘                                                      
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