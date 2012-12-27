澳洲经济指标总览--12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
经济指标 时段 最新 前月( 下次公 值 季)值 布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前 1月8日 价格计算) 商品及服务收支( 10月 逆差 逆差14 亿澳元) 20.8 .20 8 出口(较前月 持平 -1% ) 进口(较前月 +3% -2% ) 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 1月9日 (较前月) 10月 持平 +0.5% 就业市场(经季节调整) 1月17 日 就业人口(较前月 11月 +13. +10.1 变动,千人) 9 全职就业人口(较 -4.2 +18.7 前月变动,千人) 失业率 5.2% 5.4% 就业参与率 65.1 65.2% % 消费者物价指数(CPI) 1月23 日 总体CPI(较前季) 第三 +1.4 +0.5% 季 % (较上年同期 +2.0 +1.2% ) % 澳洲央行截尾均 +0.7 +0.5% 值(较前季) % (较上年同期 +2.4 +2.0% ) % 澳洲央行加权中 +0.8 +0.7% 值(较前季) % (较上年同期 +2.6 +1.9% ) % 国际贸易价格指数 1月31 日 进口物价(较前季 第三 -2.4 +2.4% ) 季 % 出口物价(较前季 -6.4 +1.0% ) % 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三 赤字 赤字12 季 14.9 .369 00 商品与服务贸易 逆差 逆差2. 收支 4.64 114 5 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三 +0.5 +0.6% 季 % (较上年同期 +3.1 +3.7% ) % (完) (编译 李春喜; 审校 王兴亚)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI