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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 10:50 BJT

澳洲经济指标总览--12月27日

经济指标      时段   最新  前月(   下次公
                          值   季)值   布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前  1月8日
 价格计算)                             
 商品及服务收支(  10月   逆差  逆差14     
 亿澳元)                 20.8     .20  
                            8          
     出口(较前月         持平     -1%     
 )                                     
     进口(较前月          +3%     -2%     
 )                                     
                                          
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)   1月9日
     (较前月)     10月   持平   +0.5%     
                                          
 就业市场(经季节调整)                  1月17
                                         日
 就业人口(较前月  11月   +13.   +10.1     
 变动,千人)                 9          
 全职就业人口(较         -4.2   +18.7     
 前月变动,千人)                        
 失业率                  5.2%    5.4%     
 就业参与率              65.1   65.2%     
                            %          
                                          
 消费者物价指数(CPI)                   1月23
                                         日
 总体CPI(较前季)  第三   +1.4   +0.5%     
                   季       %          
     (较上年同期         +2.0   +1.2%     
 )                          %          
 澳洲央行截尾均          +0.7   +0.5%     
 值(较前季)                 %          
     (较上年同期         +2.4   +2.0%     
 )                          %          
 澳洲央行加权中          +0.8   +0.7%     
 值(较前季)                 %          
     (较上年同期         +2.6   +1.9%     
 )                          %          
                                          
 国际贸易价格指数                      1月31
                                         日
 进口物价(较前季  第三   -2.4   +2.4%     
 )                 季       %          
 出口物价(较前季         -6.4   +1.0%     
 )                          %          
                                          
 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)   3月5日
 经常帐收支       第三   赤字  赤字12     
                   季    14.9    .369  
                           00          
 商品与服务贸易          逆差  逆差2.     
 收支                    4.64     114  
                            5          
                                          
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)  3月6日
     (较前季)     第三   +0.5   +0.6%  
                   季       %          
     (较上年同期         +3.1   +3.7%  
 )                          %          
 (完)

 (编译 李春喜; 审校 王兴亚)

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