中国债市: 高力彩钢关联方贷款逾期,中债增进承诺将代偿其集合票据

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海12月27日 - 中国债市或再现担保人代偿.常州市2011年第一期中小企业集合票据发行人之一的常州高力彩钢板有限公司,因关联方贷款逾期涉及诉讼,可能难以偿付集合票据本息,该期集合票据担保方中债信用增进公司日前表示,若高力彩钢无力偿付,中债增进将负责代偿. 刊登在中国货币网的公告称,高力彩钢作为反担保方银行帐户被冻结,同时其相关抵押的厂房和设备等资产被查封,目前业已停产.为维护高力彩钢原有彩钢板销售渠道和销售市场,继续获得收入来源,高力彩钢已将部分厂房和生产线出租给常州富彩新型材料有限公司进行生产. 中债增进表示,公司对此已制定了应对预案,并承诺,若高力彩钢无法按约定偿付相应本息,公司将严格按约定代高力彩钢偿付相关本息. 常州市2011年第一期中小企业集合票据 发行总额4.6亿元人民币,期限两年,到期兑付日为2013年11月29日,票面利率6.10%,债项评级AAA,高力彩钢作为发行人之一,发行规模为6,000万元.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI