中国债市: 高力彩钢关联方贷款逾期,中债增进承诺将代偿其集合票据

路透上海12月27日 - 中国债市或再现担保人代偿.常州市2011年第一期中小企业集合票据发行人之一的常州高力彩钢板有限公司,因关联方贷款逾期涉及诉讼,可能难以偿付集合票据本息,该期集合票据担保方中债信用增进公司日前表示,若高力彩钢无力偿付,中债增进将负责代偿. 刊登在中国货币网的公告称,高力彩钢作为反担保方银行帐户被冻结,同时其相关抵押的厂房和设备等资产被查封,目前业已停产.为维护高力彩钢原有彩钢板销售渠道和销售市场,继续获得收入来源,高力彩钢已将部分厂房和生产线出租给常州富彩新型材料有限公司进行生产. 中债增进表示,公司对此已制定了应对预案,并承诺,若高力彩钢无法按约定偿付相应本息,公司将严格按约定代高力彩钢偿付相关本息. 常州市2011年第一期中小企业集合票据 发行总额4.6亿元人民币,期限两年,到期兑付日为2013年11月29日,票面利率6.10%,债项评级AAA,高力彩钢作为发行人之一,发行规模为6,000万元.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)