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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 16:59 BJT

香港已公布经济指标2012/12/27

时间                      经济指标                  按年%       前月(季)按年  上年同月(季)
                                                                 %             按年%
 2012年10月                零售值                    +4.0        +9.4          +23.0
 2012年10月                零售量                    +3.6        +8.5          +15.0
 2012年第三季              本地生产总值(GDP)         +1.3        +1.2          +4.3
 2012年11月                综合消费物价指数(CPI)     +3.7        +3.8          +5.7
 2012年11月                甲类消费物价指数(CPI A)   +4.2        +4.3          +5.3
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 失业率                    12年9-11                  12年8-10月  11年9-11月    
                           3.4%                      3.4%        3.4%          
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 (以下以10亿港元为单位)                              当月        前月          上年同期
 2012年11月                贸易赤字/盈余             -44.07*     -42.7         -44.11
 注: *为已经更新
    ^经修订数据. (完)

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