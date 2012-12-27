韩国央行: 当前将关注支持经济增长

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透首尔12月27日--- - 韩国央行周四称,当前将关注支持经济增长,但指出韩国经济复苏将缓慢.
央行在2013年政策声明中称,"因经济增长持续低迷,央行目前将着重于确保经济增长潜力不受损."
韩国央行今年已经在7月和10月两次降息.
央行声明称,2013年产出缺口将持续为负,意味着央行预计韩国经济2013年不会完全恢复符合基本面的成长速度.(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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