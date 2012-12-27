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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 11:27 BJT

韩国央行: 当前将关注支持经济增长

路透首尔12月27日--- - 韩国央行周四称,当前将关注支持经济增长,但指出韩国经济复苏将缓慢.

央行在2013年政策声明中称,"因经济增长持续低迷,央行目前将着重于确保经济增长潜力不受损."

韩国央行今年已经在7月和10月两次降息.

央行声明称,2013年产出缺口将持续为负,意味着央行预计韩国经济2013年不会完全恢复符合基本面的成长速度.(完)

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