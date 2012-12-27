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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 11:14 BJT

台湾债市: 公司债RP利率往区间高位靠拢,因年底资金紧缩效应

路透台北12月27日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四表现持平,但公司债RP利率则往区间高位靠拢.交易员认为,年底资金分配不均,部分投信遭法人客户赎回作帐,令公司债RP主要交投利率扬升1-2个基点,公债RP利率则维持在既有区间.

证券商交易员表示,年底资金紧缩效应在今、明两天将较为明显,今天市场资金已经比较紧,明天公司债RP利率料将续处区间高位,待明年初RP利率将回归原来的低位水准.

"跨年资金(调度)有差,利率任人家喊!"一券商资金调度人士说.

券商交易员也称,今天部分投信端持续走钱,银行端则因回补积数而偏向保守操作,但这次投信资金紧缩并非全面性,部分投信为维持基金规模已预告明天将有新资金进来,投信端明日走钱情况将有所改善.

本周紧缩因素尚有今日大众银行 15亿金融债交割、第一银行20亿金融债交割、上海商银100亿金融债交割,以及周五新光银行40亿台币金融债交割.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)

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