《国际主要央行公开市场操作一览》--12月27日

路透北京12月27日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,F ED承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS) 的计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市 场资金. **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 12/21 买入公债 18.89 02/15/2036 - 11/15/2042 12/20 卖出公债 -74.21 12/31/2015 - 01/31/2016 12/20 买入公债 17.29 02/15/2023 - 02/15/2031 此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操 作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况. 其中,在2012年12月13日-2013年1月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押 支持证券. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时还 推出新一轮购债计划来刺激经济. 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --暂无 **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来,未在公开市场进行任何操作. 《本周主要新闻》 --欧洲央行(ECB)管委魏德曼在接受一个采访时表示,由于缺乏让渡国家主权的政治意愿,他认为在迈向欧 洲财政联盟方面不会有什么进展.魏德曼还对忽视财政联盟涉及的主权问题而发生风险提出警告,称若责任和控 制权无法恰当匹配,或将破坏整个货币联盟. **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 48,040 上周三 43,170 ------------------------------------------- 当期变化 +4,870 金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在 央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况. 日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此 外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断. 《本周主要新闻》 --日本央行总裁白川方明周四表示,在考量物价目标时,必须确保政策灵活性,央行不会购买债券以进行债 务货币化.他并称,1月将讨论物价目标是否有检讨空间,必须考虑日本通胀水平长期处于低位的事实,要抗击通 缩也需要政府做出放松监管等努力. --日本央行会议记录显示,央行官员早在11月会议上就已讨论了多种选项,例如无上限购买资产.这说明他 们在那时就已经倾向于针对不断恶化的经济前景采取行动.该央行在11月会议上按兵不动,但在随后的12月会议 中放宽政策,以应对即将上台的首相安倍晋三对其施加的巨大压力.安倍晋三呼吁央行采取更大胆的行动抗击通 缩. **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳 于0.93%. 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布,当日共发行3,174.85亿台币存单,若相较存单到期金额3,235.35亿,存单发行余额减6 0.5亿. --台湾央行周二公布,当日共发行188亿台币存单,若相较存单到期金额61亿,存单发行余额增127亿. --台湾央行周一公布,当日共发行2,673亿台币存单,若相较存单到期金额2,730亿,存单发行余额减57亿. (完) (整理 康熙泽；; 审校 边竞)