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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 11:55 BJT

日本债市: 10年期日债收益率升至三个月高位

路透东京12月27日 - 日本10年期政府公债收益率 周四升至0.80%的三个月高位,因市场预期新首相安倍晋三将推行更加激进的财政和货币政策.

10年期日债期货合约 跌15个跳动点,至143.51,之前最低跌至143.49.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云; 审校 蔡美珍)

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