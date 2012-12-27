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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 11:47 BJT

中国债市动态:部分利率债收益率下行,逆回购操作提振买气

路透上海12月27日 - 中国银行间债市周四早盘部分利率债收益率有所下行,交易气氛较前活跃.今日总额1,580亿元人民币的逆回购操作,终令本周净投放达1,170亿元.进一步提振市场对短期资金面的信心.同时前期因资金面忧虑而承压的信用债亦得以走稳.

交易员表示,虽然市场对经济筑底回升的看法未变,但随着央行公开市场操作一再释放维稳信号,短期内稳定资金面可期.投资者逐渐介入中短期利率债,以三年内品种为主.

"交易比之前活跃,今天的逆回购令市场对资金面的看法更加乐观,预计春节前可能都维持稳定，...预计(利率债)收益率倒不会怎么下,但是现在机构更敢买了,拿着收息."上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员表示,今日逆回购操作抚平了年底有去杠杆压力的投资者的担忧,信用债抛压减少,但整体收益率尚未变化.

央行公告称,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,580亿元人民币的逆回购操作,其中七天期50亿元,14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周将净投放1,170亿元.

交投相对活跃,剩余期限约2.33年的固息国债120007券最新成交价 为3.1150%/3.1297%,上日尾盘为3.1401%/3.1514%.(完) (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)

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