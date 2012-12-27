中国债市动态:部分利率债收益率下行,逆回购操作提振买气

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海12月27日 - 中国银行间债市周四早盘部分利率债收益率有所下行,交易气氛较前活跃.今日总额1,580亿元人民币的逆回购操作,终令本周净投放达1,170亿元.进一步提振市场对短期资金面的信心.同时前期因资金面忧虑而承压的信用债亦得以走稳.
交易员表示,虽然市场对经济筑底回升的看法未变,但随着央行公开市场操作一再释放维稳信号,短期内稳定资金面可期.投资者逐渐介入中短期利率债,以三年内品种为主.
"交易比之前活跃,今天的逆回购令市场对资金面的看法更加乐观,预计春节前可能都维持稳定，...预计(利率债)收益率倒不会怎么下,但是现在机构更敢买了,拿着收息."上海一银行交易员称.
上海另一银行交易员表示,今日逆回购操作抚平了年底有去杠杆压力的投资者的担忧,信用债抛压减少,但整体收益率尚未变化.
央行公告称,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,580亿元人民币的逆回购操作,其中七天期50亿元,14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周将净投放1,170亿元.
交投相对活跃,剩余期限约2.33年的固息国债120007券最新成交价 为3.1150%/3.1297%,上日尾盘为3.1401%/3.1514%.(完) (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI