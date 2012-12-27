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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:17 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--12月27日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 4,980亿元

    到期日        操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
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    2013/1/3        28          3.60          720
         1/4        14          3.45          330
         1/4         7          3.35           50
         1/8        28          3.60          700
         1/10       14          3.45        1,530
         1/15       28          3.60          550
         1/22       28          3.60        1,100
    
                   当月累计: 4,980                   
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    注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供
         了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.
       2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.
       3.2013年1月4日到期的14天逆回购操作,操作日为2012年12月20日,
         T+1交收.
       4.2013年1月4日到期的七天期逆回购操作,操作日为2012年12月27日,
         T+1交收.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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