中国货币市场:主要回购利率续涨,但大额逆回购助力资金面整体尚宽松

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海12月27日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 续涨,不过今日央行继续开展大额逆回购操作助力流动性,机构亦早早为年末备付着头寸,故 资金面整体尚宽松的局面并未改变. 交易员并指出,春节之前,存款准备金清算会给那时流动性带来短暂的扰动,但只要央行 公开市场操作强势支援,问题就应该不大. "今年比较好过啊!想借钱比较容易,供大于求,可能现在出反而会难一点了."华南地区一 银行交易员称. 上海一银行交易员则指出,本周七天和14天期等品种回购利率总体呈现上涨态势,应与机 构跨年资金需求有关,但并未改变流动性整体尚宽裕的情况;另外,一些单日涨幅偏大的品种, 有些成交量其实不大,指标意义有限. 中国人民银行公开市场今日进行总额1,580亿元人民币的逆回购操作,其中七天期50亿元, 14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周将净投放1,170亿元. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12: 44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) =========================================================== 品种 最新加权均 上日加权均 变动 价 价 质押式回购 一天 2.2921 2.2940 -0.19 七天 4.0969 3.8108 +28.61 14天<CN14DRP=CFXS 4.6289 4.4533 +17.56 > ==========================================================(完) (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/林高丽)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI