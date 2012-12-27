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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:57 BJT

中国货币市场:主要回购利率续涨,但大额逆回购助力资金面整体尚宽松

路透上海12月27日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 
续涨,不过今日央行继续开展大额逆回购操作助力流动性,机构亦早早为年末备付着头寸,故
资金面整体尚宽松的局面并未改变.
    
    交易员并指出,春节之前,存款准备金清算会给那时流动性带来短暂的扰动,但只要央行
公开市场操作强势支援,问题就应该不大.
    
    "今年比较好过啊!想借钱比较容易,供大于求,可能现在出反而会难一点了."华南地区一
银行交易员称.
    
    上海一银行交易员则指出,本周七天和14天期等品种回购利率总体呈现上涨态势,应与机
构跨年资金需求有关,但并未改变流动性整体尚宽裕的情况;另外,一些单日涨幅偏大的品种,
有些成交量其实不大,指标意义有限.
    
   中国人民银行公开市场今日进行总额1,580亿元人民币的逆回购操作,其中七天期50亿元,
14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周将净投放1,170亿元.  
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12: 44               今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ===========================================================
    
                    品种         最新加权均   上日加权均     变动
                                     价           价       
 质押式回购   一天                    2.2921       2.2940     -0.19
                                                           
              七天                    4.0969       3.8108    +28.61
                                                           
              14天<CN14DRP=CFXS       4.6289       4.4533    +17.56
              >                                            
 
  ==========================================================(完)    

 (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/林高丽)

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