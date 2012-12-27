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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:19 BJT

背景资料: 中国人民银行四季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2012年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量       7天期(%)    14天期(%)    28天期(%)
          (亿元人民币)

    12/27   1,530          --         3.45          --
    12/27      50         3.35         --           --
    12/25   1,100          --          --          3.60
    12/20     330          --         3.45          --
    12/20     600         3.35         --           -- 
    12/18     550          --          --          3.60
    12/18     200         3.35         --           --
    12/13     100          --         3.45          --
    12/13      80         3.35         --           --
    12/11     700          --          --          3.60
    12/11     110         3.35         --           --
    12/6      720          --          --          3.60
    12/6      450         3.35         --           --
    12/4      380          --         3.45          --
    12/4      590         3.35         --           --
    11/29     500          --         3.45          --
    11/29     290         3.35         --           --
    11/27     650          --          --          3.60
    11/27     700         3.35         --           --
    11/22     430          --         3.45          --
    11/22     460         3.35         --           --
    11/20     450          --          --          3.60
    11/20     690         3.35         --           --    
    11/15     490          --         3.45          --
    11/15     420         3.35         --           --
    11/13   1,080          --          --          3.60
    11/13     780         3.35         --           -- 
    11/8      800          --         3.45          --
    11/8      650         3.35         --           --
    11/6    1,110          --          --          3.60
    11/6    1,660         3.35         --           -- 
    11/1    1,150          --         3.45          --
    11/1      580         3.35         --           --
    10/30   1,050          --          --          3.60
    10/30   2,900         3.35         --           --  
    10/25     850          --         3.45          --
    10/25   1,400         3.35         --           --
    10/23     420          --          --          3.60
    10/23     490         3.35         --           --
    10/18     100          --         3.45          --
    10/18     200         3.35         --           --
    10/16     580          --          --          3.60
    10/16     180         3.35         --           --
    10/11     470          --         3.45          --
    10/11     120         3.35         --           --
    10/9    1,000          --          --          3.60
    10/9    1,650         3.35         --           --      

  注: 浏览央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 
          央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 
          央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 
(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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