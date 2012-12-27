背景资料: 中国人民银行四季度公开市场操作一览表

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
1.以下为央行2012年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 12/27 1,530 -- 3.45 -- 12/27 50 3.35 -- -- 12/25 1,100 -- -- 3.60 12/20 330 -- 3.45 -- 12/20 600 3.35 -- -- 12/18 550 -- -- 3.60 12/18 200 3.35 -- -- 12/13 100 -- 3.45 -- 12/13 80 3.35 -- -- 12/11 700 -- -- 3.60 12/11 110 3.35 -- -- 12/6 720 -- -- 3.60 12/6 450 3.35 -- -- 12/4 380 -- 3.45 -- 12/4 590 3.35 -- -- 11/29 500 -- 3.45 -- 11/29 290 3.35 -- -- 11/27 650 -- -- 3.60 11/27 700 3.35 -- -- 11/22 430 -- 3.45 -- 11/22 460 3.35 -- -- 11/20 450 -- -- 3.60 11/20 690 3.35 -- -- 11/15 490 -- 3.45 -- 11/15 420 3.35 -- -- 11/13 1,080 -- -- 3.60 11/13 780 3.35 -- -- 11/8 800 -- 3.45 -- 11/8 650 3.35 -- -- 11/6 1,110 -- -- 3.60 11/6 1,660 3.35 -- -- 11/1 1,150 -- 3.45 -- 11/1 580 3.35 -- -- 10/30 1,050 -- -- 3.60 10/30 2,900 3.35 -- -- 10/25 850 -- 3.45 -- 10/25 1,400 3.35 -- -- 10/23 420 -- -- 3.60 10/23 490 3.35 -- -- 10/18 100 -- 3.45 -- 10/18 200 3.35 -- -- 10/16 580 -- -- 3.60 10/16 180 3.35 -- -- 10/11 470 -- 3.45 -- 10/11 120 3.35 -- -- 10/9 1,000 -- -- 3.60 10/9 1,650 3.35 -- -- 注: 浏览央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI