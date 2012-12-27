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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:38 BJT

路透基点:台湾志超科技邀请银行参与18亿台币五年期融资案

路透香港12月27日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导,台湾志超科技股份有限公司邀请银行业者参与一笔等值18亿台币(6,200万美元)的五年期融资案.

该贷款料包括两部分,一部分为用于再融资的台币贷款,一部分为用作运营资本的台币和美元贷款.

2012年3月时,志超科技签署了一项14.4亿台币的贷款案,利率为商业本票次级市场利率加码85个基点.牵头行为台北富邦银行.(完) (编译 龚芳; 审校 程琳)

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