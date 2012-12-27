中国债市: 利率互换续持稳,七天回购攀高未影响整体走势

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海12月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四继续持稳.虽然七天回购 加权利率突破4%,并达到近两个月高点,但机构多将其归究于临时因素影响而处之淡然,除个别超短期限报价略有上涨而无成交外,一至五年主要品种变化均不明显.
银行间资金市场主要质押式回购利率 续涨,其中七天期品种走升逾35个基点(bp)至4.1681%.不过因央行继续开展大额逆回购操作助力流动性,机构亦早早为年末备付着头寸,故资金面整体尚宽松的局面并未改变.
上海一银行交易员称,七天回购攀高对IRS影响不大."早上长端下来了一点点,现在也回去了.目前的部位和昨天收市水平差不多."
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.4575/3.5700 3.2960/3.3880 3.4820/3.5780 3.6200/3.7180 3.6100/3.9075
周三 3.3850/3.5267 3.3093/3.3921 3.4900/3.5736 3.6271/3.7136 3.6350/3.8650
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变动 +0.0725/+0.0433 -0.0133/-0.0041 -0.0080/+0.0044 -0.0071/+0.0044 -0.0250/+0.0425
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI