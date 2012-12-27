中国债市: 利率互换续持稳,七天回购攀高未影响整体走势

路透上海12月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四继续持稳.虽然七天回购 加权利率突破4%,并达到近两个月高点,但机构多将其归究于临时因素影响而处之淡然,除个别超短期限报价略有上涨而无成交外,一至五年主要品种变化均不明显.

银行间资金市场主要质押式回购利率 续涨,其中七天期品种走升逾35个基点(bp)至4.1681%.不过因央行继续开展大额逆回购操作助力流动性,机构亦早早为年末备付着头寸,故资金面整体尚宽松的局面并未改变.

上海一银行交易员称,七天回购攀高对IRS影响不大."早上长端下来了一点点,现在也回去了.目前的部位和昨天收市水平差不多."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4575/3.5700 3.2960/3.3880 3.4820/3.5780 3.6200/3.7180 3.6100/3.9075

周三 3.3850/3.5267 3.3093/3.3921 3.4900/3.5736 3.6271/3.7136 3.6350/3.8650

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变动 +0.0725/+0.0433 -0.0133/-0.0041 -0.0080/+0.0044 -0.0071/+0.0044 -0.0250/+0.0425

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.