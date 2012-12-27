重发-全球市场: 亚洲股市上涨,日圆进一步下跌

(重发以补充遗漏段落)

* MSCI明晟亚太地区(除日本)股指小升0.3%

* 美国努力在最后一刻避免"财政悬崖"

* 日股日经指数触及21个月高点,日圆兑美元跌至两年低点

路透东京12月27日 - 亚洲股市周四上涨,市场对美国国会在12月31日前能否达成协议避免财政悬崖保持谨慎,而日圆兑美元跌至21个月低点,因预期日本将大幅放宽货币政策,并增加政府支出. 美国总统奥巴马提前收假周四返回华盛顿后,将设法重启预算危机谈判.

经济分析师警告称,规模达6,000亿美元的增税及减支措施,可能使美国经济落入衰退,并拖累其他经济体.

这些疑虑加深投资人不安情绪,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 升至19.48,为7月底以来最高收位,美元亦受此因素支撑,因美国财政僵局持续打击投资人对风险资产的买兴,提高美元的避险吸引力.

"(美国议员)没有找出某种解决安排的后果非常非常非常严重,我认为现在全是政治折冲,我们会看到解决方法,"Maxim Asset Management投资总监Winston Sammut称.

有迹象显示亚洲地区经济好转,中国11月份规模以上工业企业实现利润同比增长扩大至22.8%,增幅较10月份继续上升.

MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 上涨0.3%,澳洲股市 和香港股市 分别升0.3%和0.4%,但中国沪综指 和韩国股市 走低.

美国股市周三在淡静交投中微跌,欧洲市场仍因圣诞假期而休市.

伦敦期铜 上涨1.7%至一周高点每吨7,932美元,因铜消费大国--中国的经济数据表现正面.

美国原油期货 跌0.2%至每桶90.80美元,在海外市场一度升至逾九周高点,因市场寄望于国会重启谈判能令美国免于跌落财政悬崖.伦敦布兰特原油期货 跌0.2%至每桶110.83美元.

**日本料采取大胆刺激行动**

美元/日圆 升至85.84,触及2010年9月以来最高,因日本新任首相安倍晋三表示将大举推行宽松货币政策和灵活财政政策,并计划采取刺激民间投资的成长举措.受此言论影响,投资者加速卖出日圆.

安倍晋三曾誓言将抗击通缩和控制强势日圆作为当务之急.

日圆今年可能录得逾10%的跌幅,创2005年来最深跌幅.日圆兑欧元 周三在EBS交易系统也一度跌至16个月低点113.58日圆.

日圆走贬令日本出口商受惠,提振了日股日经指数 上涨1.4%,来到2011年3月以来最高水准,今年可望创2005年以来最大年涨幅.

"根据内阁任命和自民党政策决定后的情况,投资人增持了一些仓位."一外资券商交易员表示.

鉴于日本政府防止日圆升值的明显决心,日圆料继续承压.

日本内阁官房长官菅义伟周四表示,日圆近期下跌,一反过去"单边"上涨的走势.

"我仍相当看好美元/日圆的涨势,"一家美系银行驻新加坡的交易商指出."在清淡的市场中,我认为什么事都有可能发生.但我肯定不会逆势而为.当前这股趋势相当明显."

日本财务大臣麻生太郎周四表示,首相要求他编制一套刺激方案,毋须遵守上届政府限制新债发行不得超过44万亿(兆)日圆(5,190亿美元)的规定.