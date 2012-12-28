(重发)-《中国债券市场每日交易备忘》--12月28日

(重发以调整格式) (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国贵阳银行至多12亿元人民币10年期固息次级债簿记建档(主体评级AA-),中信建投证券主承 重庆三峡银行至多9亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级A+),票面利率申购区间6.6%-6.8% 遵义钛业1亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),上海银行主承 陕西有色金属集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 福建漳龙实业公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行和光大银行主承 四川高速公路建设开发总公司30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承 云南世博旅游控股集团3.7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 潍坊中小企业6亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),农业银行主承 ========================================================================= 二、新债上市: 广梅汕铁路6亿元一年期短融041254067,票面利率4.93% 玖龙纸业(重庆)公司7亿元一年期短融041253075,票面利率5.17% 天津旅游控股集团0.5亿元三年期中票1282559,票面利率5.54% 武汉经济发展投资集团4.5亿元五年期中票1282558,票面利率6.10% 成都交通投资集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282557,基本利差3.60% 新乡中小企业2.7亿元三年期中小企业集优票据051202009,票面利率5.90% 国家开发银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债120250,票面利率4.70% 国开行80亿元30年期发行人选择权(25+5)固息次级债120251,票面利率5.50% 国开行100亿元50年期发行人选择权(45+5)固息次级债120252,票面利率5.60% 山东新查庄矿业6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280464,票面利率7.20% 马鞍山经济技术开发区8亿元七年期固息债1280474,票面利率7.10% 宁波交通投资控股8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280476,票面利率6.40% =========================================================================== 三、缴款: 保定开发区发展公司8亿元七年期固息债1280479,票面利率7.33% 达州市投资公司10亿元七年期固息债1280481,票面利率6.99% 萧山经开国有资产经营公司14亿元六年期固息债1280487,票面利率6.70% 德阳建投10亿元七年期固息债1280489,票面利率6.99% 丹东港集团10亿元一年期短融 亿利资源集团12亿元一年期短融 三亚凤凰国际机场5亿元一年期短融 广州融捷投资管理集团5亿元三年期中票 广西玉柴机器集团8亿元三期中票 山东海力化工3亿元两年期中票 山东海力化工7亿元三年期中票 翔鹭石化7亿元三年期中票 山东省临沂市中小企业2.8亿元三年期集合票据 江苏省淮安市中小企业3.5亿元三年期集合票据 ========================================================================== 四、还本付息: 上海东浩国际服务贸易集团15亿元七年期固息债058037到期兑付,票面利率4.00% 建设银行 21.5亿元五年期固息优先级资产支持证券(ABS)0831011到期兑付,票面利率6.08% 建行 6.15亿元五年期零息次级ABS0831012到期兑付,发行价格100元 中国人民银行40亿元一年期央行票据1101100到期兑付,参考收益率3.4875% 北京银行 35亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债052002付息,票面利率3.98% 国家开发银行250亿元15亿元固息金融债060211付息,票面利率3.79% 民生银行 33亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债060802付息,票面利率5.05% 民生银行 10亿元15年期发行人选择权(10+5)浮息(一年定存基准)金融债060803付息,基本利差2.00% 恒丰银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债061401付息,票面利率4.58% 浦发银行 10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债070901付息,票面利率6.00% 浦发银行50亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债070902付息,基本利差1.80% 锦州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072004付息,票面利率5.60% 莱芜市商业银行2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072005付息,票面利率5.80% 信达资产20亿元五年期固息优先级ABS 0832011付息,票面利率4.90% 大连银行17亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092012付息,票面利率6.00% 中国石化 5亿元五年期投资人选择权(3+2)浮息(6个月Libor基准)美元中票09821709付息,基本利差 1.00% 中国核工业建设集团2亿元五年期固息中票0982171付息,票面利率4.79% 营口银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020011付息,票面利率6.80% 榆林市城市投资集团14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080176付息,票面利率7.20% 桂林经济建设投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080177付息,票面利率6.78% 玉溪市开发投资公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080178付息,票面利率5.80% 玉溪市开发投资公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080179付息,票面利率6.78% 湖南建筑工程集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082221付息,基本利差3.25% 新华水利水电公司6亿元五年期固息中票1082222付息,票面利率5.95% 兴业银行 300亿元五年期固息金融债1110002付息,票面利率4.20% 六安城建15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180196付息,票面利率8.20% 兖州惠民城建10亿元六年期固息债1180197付息,票面利率8.50% 盘江投资集团10亿元三年期固息债1182402付息,票面利率6.77% 河北国资控股公司5亿元五年期固息中票1182403付息,票面利率6.95% 财政部280亿元30年期固息国债120012付息,票面利率4.07% 国开行300亿元50年期固息金融债1202204付息,票面利率5.20% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会发布修订后的《证券公司次级债管理规定》.分析人士认为,此举旨在进一步拓宽证券公司 融资渠道,降低融资成本,有利于证券公司根据业务发展和创新需要适时补充净资本. --自10月末中国新股发行暂停后,IPO(首次公开发行)企业排队不断增加的现象引发关注.上海证券报周 五报导,中国证监会将采取措施疏导分流在审企业,包括加快场外市场建设拓宽融资渠道、降低门槛赴香 港发行H股,以及放宽对企业申报前融资和在审企业私募股权融资的限制,在审企业可发行公司债. --银监会发布的银行业金融机构资产负债情况表显示,截至11月末,银行业金融机构资产达127.1万亿元 人民币,为今年以来的最高值,同比上升17.7%;总负债118.6万亿元,同比上升17.5%. ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 刘昕/李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞)