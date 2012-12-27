《全球主要银行同业拆借利率一览》--12月27日

路透北京12月27日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和 欧元 相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元(USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.16550 0.20970 0.31000 0.51025 0.84300 (LIBOR) 最低 0.16550 0.20970 0.31000 0.51025 0.84300 新加坡银行同业拆借利 最高 0.15500 0.21250 0.31125 0.51100 0.84250 率 (SIBOR) 最低 0.15500 0.21250 0.31125 0.51100 0.84250 --------------------------------------------------------------------------- 港元(HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09357 0.27750 0.39821 0.54679 0.85643 (HIBOR) 最低 0.09357 0.27750 0.39821 0.54679 0.85643 --------------------------------------------------------------------------- 欧元(EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.01500 0.05357 0.12571 0.22071 0.44000 (LIBOR) 最低 0.01500 0.05357 0.12571 0.22071 0.44000 欧洲银行同业拆借利率 最高 -- 0.11000 0.18600 0.31900 0.54400 (EURIBOR) 最低 -- 0.11000 0.18600 0.31900 0.54400 --------------------------------------------------------------------------- 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四 隔夜品种报2.2925%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) (整理 康熙泽；; 审校 边竞)