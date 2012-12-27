《全球主要银行同业拆借利率一览》--12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京12月27日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和 欧元 相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元(USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.16550 0.20970 0.31000 0.51025 0.84300 (LIBOR) 最低 0.16550 0.20970 0.31000 0.51025 0.84300 新加坡银行同业拆借利 最高 0.15500 0.21250 0.31125 0.51100 0.84250 率 (SIBOR) 最低 0.15500 0.21250 0.31125 0.51100 0.84250 --------------------------------------------------------------------------- 港元(HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09357 0.27750 0.39821 0.54679 0.85643 (HIBOR) 最低 0.09357 0.27750 0.39821 0.54679 0.85643 --------------------------------------------------------------------------- 欧元(EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.01500 0.05357 0.12571 0.22071 0.44000 (LIBOR) 最低 0.01500 0.05357 0.12571 0.22071 0.44000 欧洲银行同业拆借利率 最高 -- 0.11000 0.18600 0.31900 0.54400 (EURIBOR) 最低 -- 0.11000 0.18600 0.31900 0.54400 --------------------------------------------------------------------------- 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四 隔夜品种报2.2925%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) (整理 康熙泽；; 审校 边竞)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI