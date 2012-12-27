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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:25 BJT

《全球主要银行同业拆借利率一览》--12月27日

路透北京12月27日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和
欧元
相应主要期限的资金拆借利率波动范围.   
    
                                 隔夜      一个月     三个月     六个月      一年
 美元(USD)                                                                     
 伦敦银行同业拆借利率   最高    0.16550    0.20970    0.31000    0.51025    0.84300
 (LIBOR)                最低    0.16550    0.20970    0.31000    0.51025    0.84300
                                                                               
 新加坡银行同业拆借利   最高    0.15500    0.21250    0.31125    0.51100    0.84250
 率                                                                        
 (SIBOR)                最低    0.15500    0.21250    0.31125    0.51100    0.84250
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 港元(HKD)                                                                     
 港元银行同业拆借利率   最高    0.09357    0.27750    0.39821    0.54679    0.85643
 (HIBOR)                最低    0.09357    0.27750    0.39821    0.54679    0.85643
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 欧元(EUR)                                                                     
 伦敦银行同业拆借利率   最高    0.01500    0.05357    0.12571    0.22071    0.44000
 (LIBOR)                最低    0.01500    0.05357    0.12571    0.22071    0.44000
                                                                               
 欧洲银行同业拆借利率   最高      --       0.11000    0.18600    0.31900    0.54400
 (EURIBOR)              最低      --       0.11000    0.18600    0.31900    0.54400
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    中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四
 隔夜品种报2.2925%.

  注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间    
                                            
       11:30时左右发布平均利率.                                                
       LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦    
                                            
       克朗等九种货币的拆借利率.                                                
      2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆    
                                            
       借利率,币种涵盖美元和坡元.                                                
      3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币   
                                             
       种仅包括港元.
      4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供
       报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完)      

 (整理 康熙泽；; 审校 边竞)

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