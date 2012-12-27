版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:33 BJT

中国汇市: 人民币早盘跟随中间价小幅走低,但短期升值压力仍偏大

* 人民币即期早盘小幅走低

* 跟随中间价连六天跌势

* 客盘购汇稍多,或受中间价连跌影响

* 人民币升值压力仍偏大

路透北京12月27日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走低,受中间价连跌六日牵引.受年底因素影响客盘购汇相对稍多,但总体成交价格仍在日间波幅上限附近窄幅波动,意味着人民币升值压力仍然偏大.

上海一大行交易员表示,中间价一直走低,对于客户心理可能也有一定影响,但近几天成交价走低幅度还是在可以理解的范围之内.

"成交价还是离中间价比较远嘛,现在来看人民币升值压力还没有完全消除."该交易员并称,11月银行代客净结汇较大,这有可能会影响客户预期并持续结汇.

北京时间12:09,人民币兑美元即期报6.2370元,上日收报6.2353元.今日人民币兑美元中间价 为6.2949元,上日中间价为6.2943元.

人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市日圆兑美元周四触及两年低点,反映市场预期安倍晋三领导的日本新政府将力争压低日圆,并推行积极刺激措施.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3358/03,上日尾盘为6.3310.

北京时间12:11,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2310/40元,上一交易日尾盘报6.2295元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐