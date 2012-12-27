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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:53 BJT

路透基点: 台湾统盟电子五年期贷款规模增至12亿台币

路透香港12月27日 - 汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾统盟电子五年期贷款规模已经由10亿台币提高至12亿台币(4,140万美元).

主办行暨簿记行永丰银行及远东国际银行分别承贷1.9572亿台币.永丰银行为额度代理行,远东商银为担保品控管行.

文件代理行暨主办行台北富邦银行承贷1.3044亿台币.

其他七家银行亦参与此次贷款交易.其中彰化银行和元大商业银行分别承贷1.3044亿台币,万泰银行和台湾企银分别承贷9,780万台币,华南银行承贷9,132万台币,板信商业银行和新光商业银行分别承贷6,516万台币.

交易于12月中旬签署.

该笔融资取得统盟电子董事长担保,包括3亿台币定期贷款的A部分、5亿台币定期贷款的B部分,以及4亿台币的循环信用贷款C部分.

A部分为土地和建筑物担保的贷款,利率为较次级市场商业本票利率加码115个基点,B部分和C部分则是较次级市场商业本票利率加码130个基点.

税前最低利率为1.6%.承贷2亿台币或以上的银行获得15个基点的先付费用,承贷1-1.99亿台币者获得10个基点的先付费用.

统盟电子在台湾证券柜台买卖中心上市交易,生产多层印刷电路板.(完)

(编译 杜明霞; 审校 龚芳)

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