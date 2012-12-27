娜塔丽·波特曼和克里斯汀·斯图尔特成好莱坞最具商业价值明星

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月26日 - 根据福布斯网站Forbes.com公布的结果，娜塔丽·波特曼(Natalie Portman)和克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)成为好莱坞最具商业价值的明星，由她们出演的电影为片商带来的平均回报额最高。
奥斯卡影后娜塔丽·波特曼名列“好莱坞最具投资回报价值的演员榜”榜首，片商在她身上每投资1美元便可赚到42.70美元。
波特曼凭借电影《黑天鹅》摘得奥斯卡最佳女演员殊荣。该片投资额约为1,300万美元，但其全球票房达到3.29亿美元。
Forbes.com表示：“我们估计波特曼的投资回报率为1:42.70，而黑人明星艾迪·墨菲的投资回报率则仅为1：2.30。”
《暮光之城》女主演克里斯汀·斯图尔特也不甘示弱，其投资回报率为1：40.60。她同时也是福布斯榜单上收入最高的好莱坞女演员，其2012年的收入约为3,450万美元。
Forbes.com称“斯图尔特在过去三年中赚了个盆满钵溢，且由于《暮光之城》而有不错的回报率。即便她在上两部影片中的片酬高达2,500万美元，但她显然值这个价。”
Forbes.com根据演员片酬、过去三年参演的三部影片的全球票房预估计算出投资回报额。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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