日本数据: 11月房屋开工较上年同期增长10.3%,建筑订单下滑2.1%--政府

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透东京12月27日 - 日本国土交通省周四公布,11月房屋开工较上年同期增长10.3%,连续三个月成长,受预计调高消费税前的需求热潮和地震海啸灾区重建的支撑. 但50家大型建筑公司11月接到的建筑订单较上年同期下滑2.1%. 参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为
(here).(完) (编译 张若琪; 审校 龚芳)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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