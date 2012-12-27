版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 13:13 BJT

日本数据: 11月房屋开工较上年同期增长10.3%,建筑订单下滑2.1%--政府

路透东京12月27日 - 日本国土交通省周四公布,11月房屋开工较上年同期增长10.3%,连续三个月成长,受预计调高消费税前的需求热潮和地震海啸灾区重建的支撑. 但50家大型建筑公司11月接到的建筑订单较上年同期下滑2.1%. 参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为

(here).(完) (编译 张若琪; 审校 龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐