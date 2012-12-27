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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 13:39 BJT

重发-更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率续涨,但大额逆回购助力资金面整体尚宽松

(重发以调整格式)

路透上海12月27日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 续涨,不过今日央行继续开展大额逆回购操作助力流动性,机构亦早早为年末备付着头寸,故资金面整体尚宽松的局面并未改变.

交易员并指出,春节之前,存款准备金清算会给那时流动性带来短暂的扰动,但只要央行公开市场操作强势支援,问题就应该不大.

"今年比较好过啊!想借钱比较容易,供大于求,可能现在出反而会难一点了."华南地区一银行交易员称.

上海一银行交易员则指出,本周七天和14天期等品种回购利率总体呈现上涨态势,应与机构跨年资金需求有关,但并未改变流动性整体尚宽裕的情况;另外,一些单日涨幅偏大的品种,有些成交量其实不大,指标意义有限.

中国人民银行公开市场今日进行总额1,580亿元人民币逆回购操作,其中七天期50亿元,14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周净投放1,170亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率： 一天 2.2921 2.2940 -0.19 七天 4.0969 3.8108 +28.61 14天 4.6289 4.4533 +17.56

上海证交所质押式回购利率: 隔夜 17.4200 6.6200 +1080.00 七天 8.0000 7.3950 +60.50 14天 5.1400 4.7700 +37.00

回购定盘利率： 隔夜 2.2950 2.3110 -1.60 七天 4.0000 3.8700 +13.00 14天 4.5900 4.4600 +13.00

Shibor: 隔夜 2.2925 2.3030 -1.05 七天 3.9910 3.8940 +9.70 三个月 3.8961 3.8954 +0.07 ==========================================================(完) (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/张喜良)

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