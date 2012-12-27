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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 13:43 BJT

国际油市: 布兰特原油守在111美元附近,美财政前景仍不确定性

0501GMT,布兰特原油近月合约 小跌0.16美元至每桶110.91美元,回吐上日2%的部分涨幅.

根据路透大宗商品及能源技术面的市场分析师王涛,布兰特原油在112-113美元可能面临阻力,未来三个月或跌向102.7美元.

美国原油 自周三所及九周高点下滑,跌0.06美元至90.92美元.

原油期货在亚洲盘初上扬,自日股涨势获得指引.日本新首相表示将以抗击通缩和抑制强势日圆为要务,令日股攀上18个月高点.

"市场期待积极的财政政策将帮助日本摆脱通缩,由于日本是大宗商品进口国,因此这对油市有利."(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 龚芳)

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