主要国家经济指标预测--12月28日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透12月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产(较上月) 11月初值 -0.5% +1.6% 2350 日本工业产出一个月预估 11月 -- -0.1% 2350 日本工业产出两个月预估 11月 -- +7.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% -1.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,180 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超3,896 12月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者支出(较上月) 11月 持平 -0.2% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正 -- +0.2% 值 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上 11月 -0.2% -0.3% 月) 意大利生产者物价指数(PPI)(较上 +2.1% +2.3% 年同期) 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 51.0 50.4 1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 +1.0% +5.2% 1530 美国ECRI一周领先指标 12月21日当 -- 127.2 周 -- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 89.9 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 12月27日(四) GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 间 0500 日本建筑订单(较上年同 11月 -2.1% -- 期) 0500 日本房屋开工(较上年同 11月 +10.3% +10.0% 期) 0700 瑞士UBS消费指标 11月 1.23 -- 0745 法国消费者信心指数 12月 86 84 0745 法国生产者物价指数(PP 11月 -0.5% -0.2% I)(较上月) 0900 意大利制造业企业信心 12月 88.9 88.8 指数 1330 美国一周初请失业金人 12月22日当 35.0 36 数(万人) 周 初请失业金人数四周均 12月22日当 35.675 -- 值(万人) 周 续请失业金人数(万人) 12月15日当 320.6 320 周 1330 美国芝加哥联邦储备银 11月 93.7 -- 行中西部制造业指数 1500 美国经济谘商会消费者 12月 65.1 70.0 信心指数 1500 美国新屋销售年率(万户 11月 37.7 37.8 ) 2300 韩国经常帐收支(亿美元 11月 66.6 -- ) 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +2.3% +0.7% 韩国工业生产(较上年同 11月 +2.9% +0.8% 期) 韩国服务业产出(较前月 +0.8% -- ) 2313 日本制造业采购经理人 12月 45.0 -- 指数(PMI) 2330 日本所有家庭支出(较上 11月 +0.2% +1.0% 年同期) 日本所有家庭支出(较上 11月 -0.1% +0.5% 月) 2330 日本全国核心消费者物 11月 -0.1% -0.1% 价指数(CPI)(较上年同 期) 日本全国整体CPI(较上 11月 -0.2% -- 年同期) 日本东京地区核心CPI( 12月 -0.6% -0.5% 较上年同期) 日本东京地区CPI(较上 12月 -0.6% -- 年同期) 2330 日本求才求职比 11月 0.80 0.80 日本失业率 11月 4.1% 4.2%
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI