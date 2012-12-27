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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--12月28日****

路透12月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

 12月27日(四)                                                           
 GMT时间  经济指标/活动                  公布时段     预估值        前值
  2350    日本工业生产(较上月)           11月初值      -0.5%       +1.6%
  2350    日本工业产出一个月预估         11月             --       -0.1%
  2350    日本工业产出两个月预估         11月             --       +7.5%
  2350    日本零售销售(较上年同期)       11月          +1.1%       -1.2%
  2350    日本投资外国债券(亿日圆)       前周             --   买超9,180
  2350    外资投资日本股票(亿日圆)       前周             --   买超3,896
    
 12月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段   预估值      前值
 0745     法国消费者支出(较上月)                 11月     持平     -0.2%
 0745     法国国内生产总值(GDP)(较上季)    第三季修正       --     +0.2%
                                                   值           
 0900     意大利生产者物价指数(PPI)(较上         11月    -0.2%     -0.3%
          月)                                                   
          意大利生产者物价指数(PPI)(较上                 +2.1%     +2.3%
          年同期)                                               
 1445     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)          12月     51.0      50.4
                                                                
 1500     美国成屋待完成销售指数(较前月)         11月    +1.0%     +5.2%
 1530     美国ECRI一周领先指标             12月21日当       --     127.2
                                                   周           
 --       美国建筑许可(万户)               11月修正值       --      89.9
 
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

 12月27日(四)                                                        
 GMT时  经济指标/活动            公布时段       现值           预估值
  间                                                  
 0500   日本建筑订单(较上年同        11月      -2.1%               --
        期)                                           
 0500   日本房屋开工(较上年同        11月     +10.3%           +10.0%
        期)                                           
 0700   瑞士UBS消费指标              11月       1.23               --
 0745   法国消费者信心指数           12月         86               84
 0745   法国生产者物价指数(PP        11月      -0.5%            -0.2%
        I)(较上月)                                    
 0900   意大利制造业企业信心         12月       88.9             88.8
        指数                                          
 1330   美国一周初请失业金人   12月22日当       35.0               36
        数(万人)                      周              
        初请失业金人数四周均   12月22日当     35.675               --
        值(万人)                      周              
                                                      
        续请失业金人数(万人)   12月15日当      320.6              320
                                       周             
 1330   美国芝加哥联邦储备银         11月       93.7               --
        行中西部制造业指数                            
 1500   美国经济谘商会消费者         12月       65.1             70.0
        信心指数                                      
 1500   美国新屋销售年率(万户        11月       37.7             37.8
        )                                             
 2300   韩国经常帐收支(亿美元        11月       66.6               --
        )                                             
 2300   韩国工业生产(较前月)         11月      +2.3%            +0.7%
        韩国工业生产(较上年同        11月      +2.9%            +0.8%
        期)                                           
        韩国服务业产出(较前月                  +0.8%               --
        )                                             
 2313   日本制造业采购经理人         12月       45.0               --
        指数(PMI)                                     
 2330   日本所有家庭支出(较上        11月      +0.2%            +1.0%
        年同期)                                       
        日本所有家庭支出(较上        11月      -0.1%            +0.5%
        月)                                           
 2330   日本全国核心消费者物         11月      -0.1%            -0.1%
        价指数(CPI)(较上年同                          
        期)                                           
        日本全国整体CPI(较上         11月      -0.2%               --
        年同期)                                       
        日本东京地区核心CPI(         12月      -0.6%            -0.5%
        较上年同期)                                   
        日本东京地区CPI(较上         12月      -0.6%               --
        年同期)                                       
 2330   日本求才求职比               11月       0.80             0.80
        日本失业率                   11月       4.1%             4.2%

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