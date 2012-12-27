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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 13:44 BJT

美国个股: 福特将向密西根州制造工厂投资7.73亿美元

路透12月27日 - 福特汽车 将对密西根州东南部制造工厂投资逾7.73亿美元以支持成长.

福特表示,在密西根州的投资将创造2,350个新的时薪工作.其并称,该投资案将让公司得以保留额外的3,240个时薪工作.

该公司称,将对六家制造厂投资以购买新设备及扩充产能.(完) (编译 戴素萍; 审校 徐文焰)

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