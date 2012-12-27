企业并购: 台湾富邦金控称将取得大陆华一银行逾51%股权

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透台北12月27日 - 台湾主要金控--富邦金控 总经理龚天行周四对路透表示,将取得大陆华一银行逾51%股权.
富邦金将于本地时间下午2:30,前往证交所说明投资华一银行相关事宜,并于稍晚举行记者会.
路透10月曾引述消息人士称,富邦金对控股华一银行案实地查核已大致完成,希望今年可以完成该控股案.
富邦金今日收高0.29%报34.25台币;大盘加权股价指数 则收高0.19%报7,648.41点.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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