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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 14:07 BJT

企业并购: 台湾富邦金控称将取得大陆华一银行逾51%股权

路透台北12月27日 - 台湾主要金控--富邦金控 总经理龚天行周四对路透表示,将取得大陆华一银行逾51%股权.

富邦金将于本地时间下午2:30,前往证交所说明投资华一银行相关事宜,并于稍晚举行记者会.

路透10月曾引述消息人士称,富邦金对控股华一银行案实地查核已大致完成,希望今年可以完成该控股案.

富邦金今日收高0.29%报34.25台币;大盘加权股价指数 则收高0.19%报7,648.41点.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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