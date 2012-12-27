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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 14:48 BJT

企业并购: 台湾富邦金斥资逾300亿台币,取得大陆华一银行八成股权

路透台北12月27日 - 台湾主要民营金控--富邦金控 周四表示,董事会已通过取得华一银行80%股权,投资金额共64.5亿元人民币(约合306亿台币),未来将与目前持股20%的大股东--上海浦东发展银行 共同成为华一的主要股东.

富邦金在台湾证交所的记者会中表示,此案已经董事会通过,未来将向主管机关申请核准后方可完成交易.

路透10月曾引述消息人士称,富邦金对控股华一银行案实地查核已大致完成,希望今年可以完成该控股案.

富邦金表示,华一银行目前有14个营业据点,包含4家分行、10家支行,地点遍布长江三角洲和珠江三角洲及环渤海的一线城市.

富邦金今日收高0.29%报34.25台币;大盘加权股价指数 则收高0.19%报7,648.41点.(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)

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