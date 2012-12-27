(重发)-台湾货币市场: 短率节节趋升,明日资金调度受关注

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(重发以补上文头要点)
* 外商银行资金趋少
* 本地银行回补积数
* 明日最后一个交易日不确定性因素升高
记者 高洁如
路透台北12月27日 - 台湾银行间短率周四小幅向上.外商银行资金趋向短少,且银行回补积数,操作偏向保守之下,令明日年底最后一日的资金调度充满不确定的紧张气氛.
银行交易员表示,周二以来市场的资金情况是一天比一天紧,部分外商银行又因年底将届美元拆借额度有限之下,连带损及台币部位短少.本地银行方面,还有不少银行仍在回补积数,市场可拆借的资金并不太好找.
一位外商银行交易员认为,尽管近月以来资金一直相当的浮滥,但本周起一天比一天吃紧的情况让他认为明天绝对不能掉以轻心."明天有可能会很惨,"他说.
一位大型的本地银行交易员则觉得不必太过悲观.交易员表示,尽管不少大型公营银行明日没有多余拆出的资金,不过幸好明天央行的存单到期达约3,000亿,这应可足够因应资金调度、调整积数的需求.
"明天最多就是(银行)少报存单而已,不至于紧到怎么样啦!"前述交易员说.
月底逼近,拆款区间高位走升.本地时间15:30,隔夜拆款利率高位较上日垫高5基点,一周利率高位升高2基点.
同时间,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.393%,上日在0.392%.今日区间在0.295-0.50%,上日在0.295-0.45%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.390-0.55%,上日在0.388-0.53%.
**短票利率也走升**
短票市场方面,票券商交易员表示,由于市场资金并不好找,因此短票利率再度连续走升.
今天跨年短票利率主要交投由上日的0.79升至0.80%%.部分大型银行0.81%也有成交.
台湾央行今日存单到期金额232.5亿,存单发行金额待稍晚公布.
本周央行存单到期总额为9,190.35亿台币,本周余日的存单发行情况为:周五2,931.5亿台币.
拆款中心资料 显示,周三超额准备为131亿台币;累计超额准备为负625亿台币,加计前期1%的超额准备为828亿台币.
**公债RP利率则持平**
公债10天期附买回(RP)利率则是持平,但公司债RP利率则往区间高位靠拢.交易员认为,年底资金分配不均,部分投信遭法人客户赎回作帐,令公司债RP主要交投利率扬升1-2个基点,公债RP利率则维持在既有区间.
证券商交易员表示,年底资金紧缩效应在今、明两天将较为明显,今天市场资金已经比较紧,明天公司债RP利率料将续处区间高位,待明年初RP利率将回归原来的低位水准.
"跨年资金(调度)有差,利率任人家喊!"一券商资金调度人士说.
券商交易员也称,今天部分投信端持续走钱,银行端则因回补积数而偏向保守操作,但这次投信资金紧缩并非全面性,部分投信为维持基金规模已预告明天将有新资金进来,投信端明日走钱情况将有所改善.
本周紧缩因素尚有今日大众银行 15亿金融债交割、第一银行20亿金融债交割、上海商银100亿金融债交割,以及周五新光银行40亿台币金融债交割.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
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