(重发)-东京汇市: 日圆兑美元触及两年低位,因预期新政府将采取大胆举措

(重发补上遗漏段落) * 日圆兑美元触及两年低点,兑欧元创2011年8月以来最低 * 美元兑日圆料将收在200周移动均线上方 * 持续上演的"财政悬崖"僵局支撑美元 路透东京/新加坡12月27日 - 日圆兑美元周四触及逾两年来的最低位,反映市场预期安倍晋 三领导的日本新政府将力争压低日圆,并推行积极刺激措施. 美元在交易平台EBS一度升至85.87日圆,为2010年9月以来最高.美元/日圆 最新报85. 77日圆,较周三纽约尾盘上涨0.2%. 美元顺利朝着收盘站上200周均线前进,这将是2007年12月23日止当周以来首见,目前均线位 置约在84.95. 日圆兑欧元亦下跌,触及近17个月低点.欧元/日圆 一度高见113.63日圆. 日本新首相安倍晋三周三公布内阁名单,成员多为关系密切的盟友.这是安倍晋三第二度出任 首相,承诺将抗击通缩,同时也要应对中国崛起的挑战. "新内阁及其政治盟友对于未来政策方向似乎有普遍的共识.多数人似乎都愿意支持安倍'大 胆货币宽松举措'及对日央行设定2%通胀目标的呼声,"Brown Brothers Harriman策略师在给客户 的报告中称. 新任财务大臣麻生太郎周四表示,安倍命令其制定一套刺激计划,无需遵从此前的新债发行上 限. 日本经济再生大臣甘利明周四表示,日圆近期下跌是正在走向适当水平,维持下行趋势至关重 要. 日圆兑美元2012年累计跌幅可能超过11%,创2005年来最大年度跌幅,其中大部分是在安倍9月 当选自民党领袖以来录得. 日圆下跌给日本股市带来提振.周四,日本股市指标股指触及21个月高位,今年迄今上涨了22% ,有望创下2005年以来最大的年度升幅. "我仍然相当看涨美元/日圆,"一美系银行驻新加坡的交易员称. "在当前清淡市况中,我认为什么事都可能发生.但我肯定不会逆势而为.目前情况下的趋势非常 明确,"他补充说. 他说,可能进一步打压日圆的一个因素,是持有日本股票等日圆资产的非日本投资者,所进行 的潜在外汇对冲行为. "我认为对他们的对冲政策会有某种形式的评估.我不确定所有人都进行了充分的对冲,"该交 易员说. 技术图表显示,美元兑日圆可能的阻力位于86.84日圆附近,此处为美元自2007年6月高点124. 14日圆至2011年10月纪录低点75.311日圆的整个跌势的23.6%回档位. 市场对于美国国会可能无法在1月1日之前达成协议以避免6,000亿美元的自动减支增税计划, 亦支撑了具有避险性质的美元. 欧元/美元 报1.3228美元,较纽约尾盘上涨0.1%,但仍低于上周触及的八个月高位1.330 85. 美元指数 报79.603,守在上周触及的两个月低位79.008上方. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3235 1.3223 +0.09 +2.24 1.2945 美元/日圆 85.72 85.62 +0.12 +11.41 76.94 欧元/日圆 113.48 113.22 +0.23 +13.97 99.57 美元/瑞郎 0.9128 0.9129 -0.01 -2.65 0.9376 英镑/美元 1.6137 1.6134 +0.02 +3.88 1.5535 美元/加元 0.9925 0.9941 -0.16 -2.63 1.0193 澳元/美元 1.0360 1.0375 -0.14 +1.32 1.0225 新西兰元/美元 0.8199 0.8194 +0.06 +5.33 0.7784 澳元/日圆 88.820 88.810 +0.01 +12.95 78.640 新西兰元/日圆 70.300 70.110 +0.27 -41.19 119.530 英镑/日圆 138.36 138.13 +0.17 +15.75 119.53 澳元/新西兰元 1.2627 1.2656 -0.23 -3.80 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)