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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 14:55 BJT

(重发)-东京汇市: 日圆兑美元触及两年低位,因预期新政府将采取大胆举措

(重发补上遗漏段落)
    * 日圆兑美元触及两年低点,兑欧元创2011年8月以来最低
    * 美元兑日圆料将收在200周移动均线上方
    * 持续上演的"财政悬崖"僵局支撑美元

    路透东京/新加坡12月27日 - 日圆兑美元周四触及逾两年来的最低位,反映市场预期安倍晋
三领导的日本新政府将力争压低日圆,并推行积极刺激措施.
    
    美元在交易平台EBS一度升至85.87日圆,为2010年9月以来最高.美元/日圆 最新报85.
77日圆,较周三纽约尾盘上涨0.2%.
    
    美元顺利朝着收盘站上200周均线前进,这将是2007年12月23日止当周以来首见,目前均线位
置约在84.95.

    日圆兑欧元亦下跌,触及近17个月低点.欧元/日圆 一度高见113.63日圆.

    日本新首相安倍晋三周三公布内阁名单,成员多为关系密切的盟友.这是安倍晋三第二度出任
首相,承诺将抗击通缩,同时也要应对中国崛起的挑战. 
    
    "新内阁及其政治盟友对于未来政策方向似乎有普遍的共识.多数人似乎都愿意支持安倍'大
胆货币宽松举措'及对日央行设定2%通胀目标的呼声,"Brown Brothers Harriman策略师在给客户
的报告中称.   
    
    新任财务大臣麻生太郎周四表示,安倍命令其制定一套刺激计划,无需遵从此前的新债发行上
限.
    
    日本经济再生大臣甘利明周四表示,日圆近期下跌是正在走向适当水平,维持下行趋势至关重
要.

    日圆兑美元2012年累计跌幅可能超过11%,创2005年来最大年度跌幅,其中大部分是在安倍9月
当选自民党领袖以来录得.

    日圆下跌给日本股市带来提振.周四,日本股市指标股指触及21个月高位,今年迄今上涨了22%
,有望创下2005年以来最大的年度升幅.

  "我仍然相当看涨美元/日圆,"一美系银行驻新加坡的交易员称.

  "在当前清淡市况中,我认为什么事都可能发生.但我肯定不会逆势而为.目前情况下的趋势非常
明确,"他补充说.
    
     他说,可能进一步打压日圆的一个因素,是持有日本股票等日圆资产的非日本投资者,所进行
的潜在外汇对冲行为.
    
    "我认为对他们的对冲政策会有某种形式的评估.我不确定所有人都进行了充分的对冲,"该交
易员说.
    
    技术图表显示,美元兑日圆可能的阻力位于86.84日圆附近,此处为美元自2007年6月高点124.
14日圆至2011年10月纪录低点75.311日圆的整个跌势的23.6%回档位.
    
    市场对于美国国会可能无法在1月1日之前达成协议以避免6,000亿美元的自动减支增税计划,
亦支撑了具有避险性质的美元.
    
    欧元/美元 报1.3228美元,较纽约尾盘上涨0.1%,但仍低于上周触及的八个月高位1.330
85.

    美元指数  报79.603,守在上周触及的两个月低位79.008上方.
    
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3235     1.3223      +0.09      +2.24     1.2945
 美元/日圆                         85.72      85.62      +0.12     +11.41      76.94
 欧元/日圆                        113.48     113.22      +0.23     +13.97      99.57
 美元/瑞郎                        0.9128     0.9129      -0.01      -2.65     0.9376
 英镑/美元                        1.6137     1.6134      +0.02      +3.88     1.5535
 美元/加元                        0.9925     0.9941      -0.16      -2.63     1.0193
 澳元/美元                        1.0360     1.0375      -0.14      +1.32     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8199     0.8194      +0.06      +5.33     0.7784
 澳元/日圆                        88.820     88.810      +0.01     +12.95     78.640
 新西兰元/日圆                    70.300     70.110      +0.27     -41.19    119.530
 英镑/日圆                        138.36     138.13      +0.17     +15.75     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2627     1.2656      -0.23      -3.80     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
            
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 (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)

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