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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 14:49 BJT

中国新债: 星展银行(中国)下周五起将发行至多15亿三年期固息金融债

路透北京12月27日 - 新加坡星展银行 (中国)有限公司周四公告称,将于下周五(2013年1月4日)起在中国银行间市场发行至多15亿元固息金融债,期限三年,募集资金将主要用于支持中小企业信贷业务等.

刊登在中国债券信息网的公告显示,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期内固定不变.

该期债缴款日和起息日同为1月7日,发行期限为1月4日-7日.主承销商为中信证券 、中国银行 、交通银行 和广发银行.

经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级.

本次募集资金将全部用于中国境内,主要用于扩大该行资金来源,扩展业务,并支持发展中小企业的信贷业务,支持上海建设国际金融与航运中心.

因2013年商业银行所发次级债需要设有转股及减记条款等,方能记入附属资本,不少银行纷纷赶在年末前发行次级债.仅自11月中旬以来,除中行 、建行 、农行 等大型银行发行逾千亿元次级债外,宁波银行 、上海银行等地方性商业银行亦有积极参与.(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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