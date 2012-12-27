中国新债: 星展银行(中国)下周五起将发行至多15亿三年期固息金融债

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京12月27日 - 新加坡星展银行 (中国)有限公司周四公告称,将于下周五(2013年1月4日)起在中国银行间市场发行至多15亿元固息金融债,期限三年,募集资金将主要用于支持中小企业信贷业务等.
刊登在中国债券信息网的公告显示,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期内固定不变.
该期债缴款日和起息日同为1月7日,发行期限为1月4日-7日.主承销商为中信证券 、中国银行 、交通银行 和广发银行.
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级.
本次募集资金将全部用于中国境内,主要用于扩大该行资金来源,扩展业务,并支持发展中小企业的信贷业务,支持上海建设国际金融与航运中心.
因2013年商业银行所发次级债需要设有转股及减记条款等,方能记入附属资本,不少银行纷纷赶在年末前发行次级债.仅自11月中旬以来,除中行 、建行 、农行 等大型银行发行逾千亿元次级债外,宁波银行 、上海银行等地方性商业银行亦有积极参与.(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI