中国外汇:9月末外债余额为7,708.33亿美元,较6月末下降--外管局

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透北京12月27日 - 中国国家外汇管理局周四公布9月末中国外债数据称,中国9月末外债余额为7,708.33亿美元,较6月末的7,851.72亿美元有所下降.
刊登在外管局网站上的新闻稿称,截至9月末,中国中长期外债余额为1,980.17亿美元,短期外债余额为5,728.16亿美元.
新闻稿并称,2012年1-9月,中国新借入中长期外债309.87亿美元,偿还中长期外债本金234.26亿美元,支付利息17.49亿美元.中长期外债项下净流入资金58.12亿美元,同比下降48.14%.
外管局此前公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元.外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.(完)
更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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