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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 14:54 BJT

台湾债市: 10年券殖利率连四天收高,明年1月筹码供给大不利盘势

路透台北12月27日 - 台湾10年券101/9殖利率周四持续第四天收高,受部分交易商以交割日做
为年度结算基准而停止交易影响,市场成交量急速萎缩.明日是年底前的最后交易日,预料市况将与
今日相同,呈现量能急度萎缩的盘整格局.
    
    交易商认为,台债近期受明年第一季发债计画利空影响,殖利率呈现缓步盘升走势,而同时期又
有约700亿台币的公司债进行标售,且很有可能集中在1月定价.如此一来,1月包括公债与公司债的
供给量恐将高达1,900亿台币,此将考验实质买盘的胃纳量是否足够.

    "公司债发行量突然变大,1月份筹码面偏空."一大型证券商交易员说.
    
    另一大型票券商交易员则表示,1月标售的公债多属长券,而公司债的买家也以银行及寿险等为
主,筹码似乎有供过于求的疑虑.    
    
    数位公司债承销商对路透表示,在主管机关严格规范发行流程影响下,明年第一季料将有600-7
00亿台币公司债进行标售,打破了第一季为发行空窗期的惯例.惟2月适逢农历春节,拖到3月又有利
率风险,因此承销商预估,这些企业可能会集中在1月即密集进行公司债标售.    
  

    台湾财政部日前公布,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债与400亿台币乙类公债,合计
共2,750亿台币.光是1月份,就有1,200亿的筹码释出,其中有800亿为长券.
    
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
      10      101/9                     +0.25      1.1690   1.1620-1.1690        17.0
      20      101/7                     -1.00      1.5650   1.5650-1.5650         1.0
   
    受今明两天交易的交割日将落在2013年影响,不少交易商选择退场观望.使得今年债市行情表
现大致底定.展望来年,交易商认为,由于市场资金充裕情形依旧,纵然第一季筹码供应偏多,但总体
而言,仍存在供需失衡的问题. 
    
    一大型证券商交易员认为,明年操作将关注两岸货币清算、投资机构资金导入公共建设以及放
宽海外投资上限等议题,是否会改变台币的资金结构,这或许是能让殖利率明显修正的一个契机.  
 
       
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                       1.5650
         10       101/9                       1.1690
          5       101/6                     没有成交
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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