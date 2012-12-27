台湾债市: 10年券殖利率连四天收高,明年1月筹码供给大不利盘势

路透台北12月27日 - 台湾10年券101/9殖利率周四持续第四天收高,受部分交易商以交割日做 为年度结算基准而停止交易影响,市场成交量急速萎缩.明日是年底前的最后交易日,预料市况将与 今日相同,呈现量能急度萎缩的盘整格局. 交易商认为,台债近期受明年第一季发债计画利空影响,殖利率呈现缓步盘升走势,而同时期又 有约700亿台币的公司债进行标售,且很有可能集中在1月定价.如此一来,1月包括公债与公司债的 供给量恐将高达1,900亿台币,此将考验实质买盘的胃纳量是否足够. "公司债发行量突然变大,1月份筹码面偏空."一大型证券商交易员说. 另一大型票券商交易员则表示,1月标售的公债多属长券,而公司债的买家也以银行及寿险等为 主,筹码似乎有供过于求的疑虑. 数位公司债承销商对路透表示,在主管机关严格规范发行流程影响下,明年第一季料将有600-7 00亿台币公司债进行标售,打破了第一季为发行空窗期的惯例.惟2月适逢农历春节,拖到3月又有利 率风险,因此承销商预估,这些企业可能会集中在1月即密集进行公司债标售. 台湾财政部日前公布,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债与400亿台币乙类公债,合计 共2,750亿台币.光是1月份,就有1,200亿的筹码释出,其中有800亿为长券. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 101/9 +0.25 1.1690 1.1620-1.1690 17.0 20 101/7 -1.00 1.5650 1.5650-1.5650 1.0 受今明两天交易的交割日将落在2013年影响,不少交易商选择退场观望.使得今年债市行情表 现大致底定.展望来年,交易商认为,由于市场资金充裕情形依旧,纵然第一季筹码供应偏多,但总体 而言,仍存在供需失衡的问题. 一大型证券商交易员认为,明年操作将关注两岸货币清算、投资机构资金导入公共建设以及放 宽海外投资上限等议题,是否会改变台币的资金结构,这或许是能让殖利率明显修正的一个契机. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 1.5650 10 101/9 1.1690 5 101/6 没有成交 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)