更新版 1-企业并购: 台湾富邦金中国布局再下一城,取得大陆华一银行主导权

* 总投资64.5亿人民币取得华一银80%股权

* 富邦金将发行GDR增资200-250亿台币

* 首宗台银控股陆银的并购案 (新增公司说法)

记者 詹静宜

路透台北12月27日 - 台湾主要民营金控--富邦金控 中国布局再下一城.该公司周四宣布,董事会已通过取得大陆华一银行80%股权,投资金额共64.5亿元人民币(约合306亿台币),将成为首宗台湾银行业控股大陆银行的并购案.

摩根大通为本宗交易案的财务顾问.富邦金及台北富邦银行取得宝成集团大股东转投资莲花国际及香港永亨银行 持有的华一银行股权,此外,上海浦发银行 在华一的持股比重也自30%降为20%.这宗交易最后的完成仍须取得两岸主管机关的核准.

富邦金控总经理龚天行说,"(藉由华一银行)将带领富邦由红海市场转到蓝海市场."

尽管该交易将稀释富邦金每股盈余,但他称,明年每股盈余的影响为中性,随合并综效实现后,每股盈余可望因此提升.

他表示,为符合台湾对本国银行投资大陆限额的规定,富邦金将以GDR发行新股方式增资200-250亿台币,已有外资买家有意愿认购100亿,因此富邦金仅需再向市场募集100-150亿.但他不愿意透露买家进一步细节.

该桩交易完成后,台北富邦银行及富邦金控将分别持有华一银行51%、29%股权.根据规划,华一银行将再增资10亿人民币,台北富邦银行及富邦金也将依持股比对华一银行增资8亿人民币,总计这次总投资金额达64.5亿人民币.总价为增资后净值的2.18倍.

对于合并的综效,富邦金指出,透过本交易取得具有控制股权的大陆全国性银行,扩大服务台资企业,建构完整的大中华地区银行服务平台,藉以进入大陆地区的高成长市场,拓展富邦金未来发展空间.

已参股厦门银行的富邦金指出,本交易完成后,集团资产总规模将由今年6月的3.903兆台币提高至4.069兆.

路透10月曾引述消息人士称,富邦金对控股华一银行案实地查核已大致完成,希望今年可以完成该控股案.

富邦金表示,华一银行目前有14个营业据点,包含4家分行、10家支行,地点遍布长江三角洲和珠江三角洲及环渤海的一线城市.