版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 15:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:日圆再度成为市场焦点

0702GMT

* 欧元/日圆上扬0.3%,美元/日圆涨0.2%,欧元/美元及澳元/美元持稳

* 欧元/日圆高点在113.65,上档目标115.00日圆,为2008年10月以来守住未破的200周均线位置

* 美元/日圆获全面买盘推升至85.87日圆高点,下道技术面阻力在87.48

* 日股日经指数续涨至21个月高位,美国财政疑虑抑制日本以外亚洲股市表现

* 今日主要事件:意大利将标售国库券,美国公布失业金人数、消费者信心指数及房屋销售.(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐