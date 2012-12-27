香港股市: 收升0.4%,追赶耶诞休市期间内地股市涨势

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
沪深300指数 收低0.5%,报2,444.6点.沪综指 跌0.6%.
中国金融类股以及大多数对成长题材敏感的股票领涨,因投资者追赶耶诞节香港市场休市期间内地股市涨势.沪深300指数和沪综指周二均突破200日移动均线.
中国铁路类股延续强劲升势,此前中国证券报报导,根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年需要完成投资6,000-6,500亿元.
中国熔盛重工 大跌7.4%,该公司此前发出盈利预警,预计2012年度业绩将转盈为亏,受累造船市场下滑影响,船舶订单及价格均较去年同期大幅下跌. (完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选