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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 16:33 BJT

香港股市: 收升0.4%,追赶耶诞休市期间内地股市涨势

沪深300指数 收低0.5%,报2,444.6点.沪综指 跌0.6%.

中国金融类股以及大多数对成长题材敏感的股票领涨,因投资者追赶耶诞节香港市场休市期间内地股市涨势.沪深300指数和沪综指周二均突破200日移动均线.

中国铁路类股延续强劲升势,此前中国证券报报导,根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年需要完成投资6,000-6,500亿元.

中国熔盛重工 大跌7.4%,该公司此前发出盈利预警,预计2012年度业绩将转盈为亏,受累造船市场下滑影响,船舶订单及价格均较去年同期大幅下跌. (完)

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