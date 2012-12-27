香港股市: 收升0.4%,追赶耶诞休市期间内地股市涨势

沪深300指数 收低0.5%,报2,444.6点.沪综指 跌0.6%.

中国金融类股以及大多数对成长题材敏感的股票领涨,因投资者追赶耶诞节香港市场休市期间内地股市涨势.沪深300指数和沪综指周二均突破200日移动均线.

中国铁路类股延续强劲升势,此前中国证券报报导,根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年需要完成投资6,000-6,500亿元.