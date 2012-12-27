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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 15:46 BJT

新兴汇市: 菲律宾披索面临央行打压仍上涨,多数亚洲新兴货币攀升

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 日圆                              85.75        85.62        -0.15       -10.30        76.92
 坡元                             1.2219       1.2240        +0.17        +6.14       1.2969
 台币                             29.040       29.128        +0.30        +4.30       30.290
 韩元                            1071.70      1073.20        +0.14        +7.47      1151.80
 泰铢                              30.63        30.66        +0.10        +3.00        31.55
 菲律宾披索                        41.13        41.16        +0.07        +6.59        43.84
 印尼卢比                        9670.00      9650.00        -0.21        -6.31      9060.00
 印度卢比                          54.86        54.84        -0.04        -3.08        53.17
 马币                             3.0630       3.0685        +0.18        +3.44       3.1685
 人民币                           6.2348       6.2353        +0.01        +0.95       6.2940
 (完)
      
          
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 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)

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