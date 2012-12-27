新兴汇市: 菲律宾披索面临央行打压仍上涨,多数亚洲新兴货币攀升

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
亚洲 当日 今年以来 2011年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 85.75 85.62 -0.15 -10.30 76.92 坡元 1.2219 1.2240 +0.17 +6.14 1.2969 台币 29.040 29.128 +0.30 +4.30 30.290 韩元 1071.70 1073.20 +0.14 +7.47 1151.80 泰铢 30.63 30.66 +0.10 +3.00 31.55 菲律宾披索 41.13 41.16 +0.07 +6.59 43.84 印尼卢比 9670.00 9650.00 -0.21 -6.31 9060.00 印度卢比 54.86 54.84 -0.04 -3.08 53.17 马币 3.0630 3.0685 +0.18 +3.44 3.1685 人民币 6.2348 6.2353 +0.01 +0.95 6.2940 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI