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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 15:35 BJT

表格: 外资在韩国股市卖超1,671亿韩元,结束连续18天买超

路透首尔12月27日 - 韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超1,671亿韩元,结束连续18天买超. 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超): 日期 外资 机构投资人 散户 ------------------------------------------------- 12月27日 -167.1 45.8 128.9 12月26日 239.3 252.9 -477.0 12月24日 224.7 14.3 -225.3 12月21日 379.3 -72.6 -237.8 12月20日 312.9 175.4 -291.7 12月18日 220.8 37.5 -258.7 12月17日 171.6 -127.4 -26.3 12月14日 80.2 -81.8 15.1 12月13日 534.8 -23.9 -485.9 12月12日 209.8 55.9 -244.7 12月11日 202.9 80.9 -280.9 12月10日 278.7 -255.3 -20.7

12月7日 202.3 91.2 -304.5

12月6日 212.9 -11.0 -207.0

12月5日 136.8 80.7 -161.9

12月4日 95.1 -93.4 2.6 ------------------------------------------------- 本月以来 3,607.6 -25.4 -3,142.1 ------------------------------------------------- 今年以来 17,490.3 3,865.9 -15,410.1 -------------------------------------------------(完)

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