表格: 外资在韩国股市卖超1,671亿韩元,结束连续18天买超

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透首尔12月27日 - 韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超1,671亿韩元,结束连续18天买超. 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超): 日期 外资 机构投资人 散户 ------------------------------------------------- 12月27日 -167.1 45.8 128.9 12月26日 239.3 252.9 -477.0 12月24日 224.7 14.3 -225.3 12月21日 379.3 -72.6 -237.8 12月20日 312.9 175.4 -291.7 12月18日 220.8 37.5 -258.7 12月17日 171.6 -127.4 -26.3 12月14日 80.2 -81.8 15.1 12月13日 534.8 -23.9 -485.9 12月12日 209.8 55.9 -244.7 12月11日 202.9 80.9 -280.9 12月10日 278.7 -255.3 -20.7
12月7日 202.3 91.2 -304.5
12月6日 212.9 -11.0 -207.0
12月5日 136.8 80.7 -161.9
12月4日 95.1 -93.4 2.6 ------------------------------------------------- 本月以来 3,607.6 -25.4 -3,142.1 ------------------------------------------------- 今年以来 17,490.3 3,865.9 -15,410.1 -------------------------------------------------(完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI