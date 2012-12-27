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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 16:04 BJT

台湾新债: 中钢明年拟标售200亿台币公司债,充实营运资金

路透台北12月27日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周四表示,该公司董事会通过将在明年度发行上限200亿台币的无担保公司债,用以充实营运资金,发行年期为七年(含)以上. 中钢曾在今年5月标售总额200亿台币的公司债,七年及10年期券分别以1.37%、1.50%定价,发行量各为50亿、150亿台币. 中钢在中华信评的评等为"twAA+".(完) 参看中钢相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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