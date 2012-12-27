中国经济:2013年工业增加值增速目标为10%左右--工信部

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透北京12月27日 - 中国工业和信息化部部长苗圩周四表示,明年中国规模以上工业增加值增长目标为10%左右.这一目标接近今年的增速.
新华社援引苗圩在全国工业和信息化工作会议上的讲话称,预计今年全年中国规模以上工业增加值同比增长10%,工业对经济增长贡献率超过40%,实现利润与去年持平.
他还在会上表示,当前支撑中国工业长期向好趋势的基本因素没有改变,优化提升产业结构的倒逼机制已经形成,工业进入从数量、规模扩张转向注重质量、效率的发展新阶段.(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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