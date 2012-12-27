中国经济:2013年工业增加值增速目标为10%左右--工信部

路透北京12月27日 - 中国工业和信息化部部长苗圩周四表示,明年中国规模以上工业增加值增长目标为10%左右.这一目标接近今年的增速.

新华社援引苗圩在全国工业和信息化工作会议上的讲话称,预计今年全年中国规模以上工业增加值同比增长10%,工业对经济增长贡献率超过40%,实现利润与去年持平.

他还在会上表示,当前支撑中国工业长期向好趋势的基本因素没有改变,优化提升产业结构的倒逼机制已经形成,工业进入从数量、规模扩张转向注重质量、效率的发展新阶段.(完)