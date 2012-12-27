台湾汇市: 台币大致收平,年底前台币将持稳在既有区间

* 出口商抛汇力道明显 * 实质需求为主 * 明日主要交投区间料在29.030-29.050 路透台北12月27日 - 台币兑美元 周四收在平盘附近.时近年底出口商抛汇力道明显,令台 币趋升,不过尾盘则在央行引导之下,升幅缩减,全日交易量能稍嫌清淡. 交易员指出,出口商在29.050以上抛汇力道较为踊跃,也偶见外资汇入.买汇的力道方面,进口商亦 时有所见,寿险业者也有买美元的需求,两者力道并不算相差很大,这令台币/美元的区间近期没有大幅 变动. "最近主要是实质需求,进出口商都有出来."一名外商银行交易员说.他们并预期,明日台币兑美元 的主要交投区间料在29.030-29.050. 至于央行的动态方面,前述交易员表示,央行近期并没有太大的动作,最多只在尾盘安排一些买卖盘 交易,动作并不多. 亚洲货币市场中,东京汇市的日圆兑美元触及两年低位,因预期新政府将采取大胆举措.美元在交易 平台EBS一度升至85.87日圆,为2010年9月以来最高.美元/日圆 最新报85.77日圆,较周三纽约尾 盘上涨0.2%. 交易员认为,日圆走贬的趋势恐怕是免不了了,这也会牵动亚洲各个货币的走势.他们预期,台币/美 元的走势相对日圆/美元仍免不了偏强,只不过在日圆走软的情况下,台币的升势可能还是受到抑制. 台股加权指数 周四微幅收高0.19%,报7,648.41点;外资及陆资今日在台股买超缩小至5.89 亿台币,连续三天买超. 今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中,美元/台币一个月期及六个月期换汇点折价幅度 与上日相似,差距不大. 韩元周四小幅上涨,因年底将至,在缺乏投资人布仓大动作的情况下,本地出口商的美元卖盘,令韩 元获得提振.韩元兑美元 在本地市场收报1,072.2,周三时收在1,073.2. 本周余日重要事件及数据包括周四美国11月新屋销售年率、日本11月工业产出等数据;周五美国12 月芝加哥采购经理人指数. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.126 29.128 29.035-29.140 29.130 6.91 6.90 元太外汇经纪公司 29.036 29.049 29.035-29.080 29.080 1.82 3.33 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.140/-0.120 -0.140/-0.125 美元/台币六个月期 -0.420/-0.380 -0.425/-0.395(完)