版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 16:48 BJT

台湾汇市: 台币大致收平,年底前台币将持稳在既有区间

* 出口商抛汇力道明显
    * 实质需求为主
    * 明日主要交投区间料在29.030-29.050

    路透台北12月27日 - 台币兑美元 周四收在平盘附近.时近年底出口商抛汇力道明显,令台
币趋升,不过尾盘则在央行引导之下,升幅缩减,全日交易量能稍嫌清淡.
    
    交易员指出,出口商在29.050以上抛汇力道较为踊跃,也偶见外资汇入.买汇的力道方面,进口商亦
时有所见,寿险业者也有买美元的需求,两者力道并不算相差很大,这令台币/美元的区间近期没有大幅
变动.
         
    "最近主要是实质需求,进出口商都有出来."一名外商银行交易员说.他们并预期,明日台币兑美元
的主要交投区间料在29.030-29.050.
    
    至于央行的动态方面,前述交易员表示,央行近期并没有太大的动作,最多只在尾盘安排一些买卖盘
交易,动作并不多.
    
    亚洲货币市场中,东京汇市的日圆兑美元触及两年低位,因预期新政府将采取大胆举措.美元在交易
平台EBS一度升至85.87日圆,为2010年9月以来最高.美元/日圆 最新报85.77日圆,较周三纽约尾
盘上涨0.2%. 
    
    交易员认为,日圆走贬的趋势恐怕是免不了了,这也会牵动亚洲各个货币的走势.他们预期,台币/美
元的走势相对日圆/美元仍免不了偏强,只不过在日圆走软的情况下,台币的升势可能还是受到抑制.
                
    台股加权指数 周四微幅收高0.19%,报7,648.41点;外资及陆资今日在台股买超缩小至5.89
亿台币,连续三天买超.
 
    
    今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中,美元/台币一个月期及六个月期换汇点折价幅度
与上日相似,差距不大. 
       
    韩元周四小幅上涨,因年底将至,在缺乏投资人布仓大动作的情况下,本地出口商的美元卖盘,令韩
元获得提振.韩元兑美元 在本地市场收报1,072.2,周三时收在1,073.2. 
                   
    本周余日重要事件及数据包括周四美国11月新屋销售年率、日本11月工业产出等数据;周五美国12
月芝加哥采购经理人指数.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
      
            16:00  台币/美元报价   上日收盘        波动区间   开盘价       成交量    上日
                                                                         (亿美元)  
 台北外汇经纪公司         29.126     29.128   29.035-29.140   29.130         6.91    6.90
                                                                                   
 元太外汇经纪公司         29.036     29.049   29.035-29.080   29.080         1.82    3.33
                                                                                   
 
 无本金交割远期外汇(NDF)  最新报价                 上日现货收盘时水准
                                                   
 美元/台币一个月期        -0.140/-0.120            -0.140/-0.125
 美元/台币六个月期        -0.420/-0.380            -0.425/-0.395(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐