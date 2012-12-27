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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 16:57 BJT

中国债市: 利率债收益率续走低,大额逆回购稳定年底前资金面偏好预期

路透北京12月27日 - 中国银行间债市周四利率债收益率续走低;央行
公开市场今日逾1,500亿元人民币逆回购投放,进一步稳定机构对年底前资
金面的偏好预期,部分利率品种交易价值渐获市场认可,收益率小幅下行.
    
    "毕竟今天有1,500多亿元逆回购放出来,资金面比较宽松,利率债收益
率延续跌势,10年国开(金融债收益率)到4.45%了."上海一银行交易员称. 
  

    中国人民银行公开市场今日进行总额1,580亿元人民币的逆回购操作,
其中七天期50亿元,14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周将净投
放1,170亿元. 
        
    剩余期限约2.3287年的固息国债120007最新报价 为3
.1200%/3.1150%,上日收盘为3.1450%/3.1400%.  

    质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
    
            1天           7天
       
----------------------------------
    今日   2.2873       4.1681
    上日   2.2940       3.8108

    以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

  央票参考率       2.9790/2.9070  
  国债参考率报价   2.9090/2.8540
  金融债参考率报价  3.4050/3.3440 (完)

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 (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)

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