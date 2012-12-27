中国债市: 利率债收益率续走低,大额逆回购稳定年底前资金面偏好预期

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京12月27日 - 中国银行间债市周四利率债收益率续走低;央行 公开市场今日逾1,500亿元人民币逆回购投放,进一步稳定机构对年底前资 金面的偏好预期,部分利率品种交易价值渐获市场认可,收益率小幅下行. "毕竟今天有1,500多亿元逆回购放出来,资金面比较宽松,利率债收益 率延续跌势,10年国开(金融债收益率)到4.45%了."上海一银行交易员称. 中国人民银行公开市场今日进行总额1,580亿元人民币的逆回购操作, 其中七天期50亿元,14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周将净投 放1,170亿元. 剩余期限约2.3287年的固息国债120007最新报价 为3 .1200%/3.1150%,上日收盘为3.1450%/3.1400%. 质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比): 1天 7天 ---------------------------------- 今日 2.2873 4.1681 上日 2.2940 3.8108 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9790/2.9070 国债参考率报价 2.9090/2.8540 金融债参考率报价 3.4050/3.3440 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI