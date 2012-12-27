更新版 1-中国汇市: 人民币跟随中间价微幅收低,但短期升值压力仍偏大

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 人民币即期微幅收低
* 跟随中间价连六天跌势
* 客盘购汇稍多,或受中间价连跌影响
* 人民币升值压力仍偏大 (更新收盘报价)
路透北京12月27日 - 人民币兑美元即期 周四微幅收低7个点子,连续第四天走贬,受中间价连跌六日牵引.受年底因素影响,客盘购汇相对稍多而自营盘清淡,但总体成交价格仍在日间波幅上限附近窄幅波动,意味着人民币升值压力仍然偏大.
交易员表示,中间价一直走低,对于客户心理可能也有一定影响,但近几天成交价走低幅度还是在可以理解的范围之内.临近年底自营盘较为清淡,盘面主要还是看客户供求变化.
"成交价还是离中间价比较远嘛,现在来看人民币升值压力还没有完全消除."上海一大行交易员表示,11月银行代客净结汇较大,这有可能会影响客户预期并持续结汇.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.236 6.2335 6.2380 6.2949 6.2943 6.2353
人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.
东京汇市日圆兑美元周四触及两年低点,反映市场预期安倍晋三领导的日本新政府将力争压低日圆,并推行积极刺激措施.
以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3346/96 6.3310
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2325/28 6.2295
境内美元人民币一年期掉期 升水报1,320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3680元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李然; 审校 林高丽/黄凯)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI