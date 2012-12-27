台湾已公布经济指标--2012/12/28

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 +5.85% +4.84% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.27% 4.30% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.59% +2.34% r 1/7 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,009.56 3,992.16 1/4 -- 商品出口(y/y) 11月 +0.9% -1.9% 1/7 -- 商品进口(y/y) 11月 +0.1% -1.80% 1/7 -- *M2货币总计数(y/y) 11月 +3.26% +3.29% 1/25 -- 外销订单(y/y) 11月 +11.1% +2.6% 1/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.98% -0.12% r -- -- 重贴现率(%) 12月19 1.875% 1.875% -- -- 日 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI