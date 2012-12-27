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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 17:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)  年利率    主体评级    发行时间      主承销商
               (亿元人民币)  
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*贵州盘江         8         7    前五年5.63%     AA+ 12/28-2013/1/4    中银国际
投控集团        (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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遵义国有资产      20         7       6.98%       AA    12/26-12/28     银河证券
投融资经营公司   (第3-7年每年末偿还20%本金;遵义投资集团提供担保)
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东台城市建设      15         7       7.10%       AA    12/26-12/28     银河证券
投资发展公司     (第3-7年每年末偿还20%本金)        
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赣州开发区        18         6      6.70%        AA    12/26-12/28     银河证券
建设投资公司     (第3-6年每年末偿还25%本金/发行人以自有土地进行担保)          国信证券
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萧山经济技术开     14         6  区间6.10%-7.10%  AA     12/26-12/28   中信建投证券
发区国有资产公司  (第3-6年每年末偿还25%本金)
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巢湖城建公司       12         7      7.00%       AA-    12/24-12/28    华林证券
               (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有国有土地使用权做担保)   
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保定国家高新区      8         7      7.33%       AA      12/24-12/28   中航证券
发展有限公司     (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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淮安城市资        15         7      6.87%       AA      12/26-12/28   华泰联合证券
产经营公司        (第3-7年每年末偿还20%本金)
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德阳建投          10         7      6.99%       AA      12/26-12/28    国开证券
                (第3-7年每年末偿还20%本金)                     
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重庆北飞实业公司   10         7      7.13%       AA       12/25-12/31   广州证券
               (第3-7年每年末偿还20%本金)
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双鸭山大地城市     10         7      6.55%       AA-      12/25-12/31  东方花旗证券
建设开发投资公司  (第3-7年每年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保)      
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宝鸡投资集团      10         6      7.14%        AA　　　  12/26-12/31   万联证券
               (第3-6年末每年偿还25%本金)    
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吴江经开区        15         7      6.88%       AA      12/27-2013/1/5  国开证券
发展总公司       (第3-7年每年末偿还20%本金)                         
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)

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