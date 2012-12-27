《中国企业债发行日程表》--12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *贵州盘江 8 7 前五年5.63% AA+ 12/28-2013/1/4 中银国际 投控集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 遵义国有资产 20 7 6.98% AA 12/26-12/28 银河证券 投融资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;遵义投资集团提供担保) ======================================================================================== 东台城市建设 15 7 7.10% AA 12/26-12/28 银河证券 投资发展公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 赣州开发区 18 6 6.70% AA 12/26-12/28 银河证券 建设投资公司 (第3-6年每年末偿还25%本金/发行人以自有土地进行担保) 国信证券 ======================================================================================== 萧山经济技术开 14 6 区间6.10%-7.10% AA 12/26-12/28 中信建投证券 发区国有资产公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) ======================================================================================== 巢湖城建公司 12 7 7.00% AA- 12/24-12/28 华林证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有国有土地使用权做担保) ======================================================================================== 保定国家高新区 8 7 7.33% AA 12/24-12/28 中航证券 发展有限公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 淮安城市资 15 7 6.87% AA 12/26-12/28 华泰联合证券 产经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 德阳建投 10 7 6.99% AA 12/26-12/28 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 重庆北飞实业公司 10 7 7.13% AA 12/25-12/31 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 双鸭山大地城市 10 7 6.55% AA- 12/25-12/31 东方花旗证券 建设开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ======================================================================================== 宝鸡投资集团 10 6 7.14% AA 12/26-12/31 万联证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ======================================================================================== 吴江经开区 15 7 6.88% AA 12/27-2013/1/5 国开证券 发展总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI