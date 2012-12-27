版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 17:09 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月27日

路透北京12月27日电 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:01时,1港元=0.80447人民
币 )

  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股比
                                           元)     (港元)     价
  万科                                      10.12    12.50     1.01
                                                            
  深物业                                     6.72     4.98     1.68
                                                            
  南玻                                       8.08     5.03     2.00
                                                            
  深康佳                                     3.03     2.20     1.71
                                                            
  ST中华                                     4.19     1.56     3.34
                                                            
  ST中冠                                     6.66     2.83     2.93
                                                            
  深深宝                                     8.42     5.73     1.83
                                                            
  深华发                                     6.12     3.03     2.51
                                                            
  深赤湾                                    10.26     9.96     1.28
                                                            
  招商地                                    29.00    23.82     1.51
 产                                                         
  特力                                       6.11     3.12     2.43
                                                            
  飞亚达                                     7.81     6.56     1.48
                                                            
  一致药                                    33.30    24.60     1.68
 业                                                         
  深深房                                     3.99     2.67     1.86
                                                            
  ST盛润                                     8.20     4.35     2.34
                                                            
  深南电                                     4.17     2.34     2.22
                                                            
  深纺织                                     6.40     4.29     1.85
                                                            
  方大集                                     4.35     2.42     2.23
 团                                                         
  深国商                                    13.77     9.16     1.87
                                                            
  深赛格                                     4.02     2.39     2.09
                                                            
  宝石                                      11.85     6.21     2.37
                                                            
  小天鹅                                     8.68     7.91     1.36
                                                            
  粤高速                                     3.06     2.60     1.46
                                                            
  晨鸣纸                                     4.04     3.25     1.55
 业                                                         
  ST珠江                                     2.90     1.86     1.94
                                                            
  丽珠                                      34.70    27.33     1.58
                                                            
  美菱电                                     3.68     3.34     1.37
 器                                                         
  大冷股                                     6.83     4.70     1.81
 份                                                         
  粤电力                                     5.80     4.43     1.63
                                                            
  佛山照                                     6.44     5.13     1.56
 明                                                         
  江铃汽                                    17.27    17.29     1.24
 车                                                         
  沙隆达                                     5.03     2.96     2.11
                                                            
  苏常柴                                     5.47     3.44     1.98
                                                            
  威孚高                                    31.81    24.62     1.61
 科                                                         
  古井贡                                    32.60    24.13     1.68
 酒                                                         
  ST东海                                     3.20     2.31     1.72
                                                            
  长安汽                                     6.34     4.19     1.88
 车                                                         
  京东方                                     2.26     1.45     1.94
                                                            
  鲁泰                                       6.54     6.85     1.19
                                                            
  本钢板                                     3.41     2.49     1.70
 材                                                         
  张裕                                      47.20    45.11     1.30
                                                            
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
 
 (整理 宿泱韫; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐